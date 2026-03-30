İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. tarafından Fatsa'da açılmak istenen bentonit madeni sahalarına sert tepki gösterdi. Bölgedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Titiz, Ordu'nun yer altı kaynaklarına ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, toprağın üstünün altından çok daha değerli olduğunu ifade etti.

"BİR DOKUNDUK, BİN AH İŞİTTİK"

Bölge halkının maden projelerine karşı net bir duruş sergilediğini belirten Başkan Titiz, sahada karşılaştıkları tabloyu çarpıcı ifadelerle özetledi. Vatandaşların toprağını, suyunu ve geçim kaynağını korumakta kararlı olduğunu dile getiren Titiz, "Sahada gördüğümüz tablo netti: Bir dokunduk, bin ah işittik. Bentonit madeni konusunda bölge halkı açıkça karşı durmasına rağmen, ORBEL’in halkın sesini yok sayan ısrarlı tutumu büyük tepki çekiyor" diyerek yöre insanının mağduriyetine dikkat çekti.

"YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA SÜREÇ NEDEN HIZLANDIRILIYOR?"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın her fırsatta ekonominin güçlü olduğunu ifade ettiğini hatırlatan İYİ Partili Titiz, maden konusundaki bu acelenin nedenini sorguladı. Yerel yönetime peş peşe sorular yönelten Titiz, "O halde soruyoruz: Bu maden ısrarı neden? Bu acele niye? Yangından mal kaçırırcasına bu süreç neden bu kadar hızlandırılıyor?" ifadelerini kullandı. Bir yandan yeşil alanların artırıldığı yönünde açıklamalar yapılırken, diğer yandan doğaya zarar verecek projelerde ısrar edilmesinin son derece ciddi bir çelişki olduğunu vurguladı.

"ORDUMUZA BU KÖTÜLÜĞÜ YAPMAYIN"

Açıklamasının sonunda doğa ve tarım vurgusu yapan Titiz, kentin gerçek zenginliğinin fındık, emek ve yaşam olduğunu belirtti. Yetkililere tarihi bir çağrıda bulunan Titiz, "Eğer gerçekten yeşili seviyorsanız, Fatsa’yı, Ünye’yi, Ulubey’i, Gölköy’ü, Kumru’yu, kısacası Ordumuzu önemsiyorsanız; Ordu’ya bu kötülüğü yapmayın! Bu toprakların gerçek değeri bellidir. Bizim madenimiz fındık, biz buna sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyerek bölgenin tarımsal geleceği için mücadele edeceklerinin mesajını verdi.