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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray ve Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve asayiş ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Taşpınar Yol Kontrol Noktası’nda durdurulan bir TIR’da piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen çok sayıda gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

TAŞPINAR YOL KONTROL NOKTASI’NDA DİKKAT ÇEKEN OPERASYON

Aksaray’da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aksaray ve Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve asayiş ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Aksaray Merkez Taşpınar Yol Kontrol Noktası’nda yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrol sırasında durdurulan bir TIR’da ekipler tarafından yapılan aramada, çok sayıda gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERİN DEĞERİ YAKLAŞIK 5,5 MİLYON TL

Yapılan kontroller sonucunda TIR’da piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olduğu belirtilen çok sayıda kaçak ürün bulundu.

Aramada ele geçirilen ürünler şöyle sıralandı:

18 bin paket sigara

2 bin 111 kilogram kıyılmış tütün

3 bin 59 paket elektronik sigara kiti

843 adet puro

105 kilogram nargile tütünü

19 adet elektronik sigara

Ele geçirilen ürünlere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

KAÇAKÇILIĞA GEÇİT VERİLMİYOR

Güvenlik güçlerinin özellikle yol kontrol noktalarında gerçekleştirdiği uygulamalar, kaçakçılık faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesi açısından önem taşıyor.

Taşpınar Yol Kontrol Noktası’nda gerçekleştirilen son uygulamada da ekiplerin gerçekleştirdiği kontrol sonucunda yüksek miktarda tütün ve tütün mamulünün taşındığı tespit edildi.

Yaklaşık 5,5 milyon TL piyasa değerine sahip olduğu belirtilen ürünlerin ele geçirilmesiyle birlikte, söz konusu kaçakçılık faaliyetinin önüne geçilmesi amacıyla yasal süreç başlatıldı.

5607 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili işlemlerin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Yetkili makamların koordinesinde başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon ve kontrollerin, kamu düzeninin korunması ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.

Özellikle şehir giriş ve çıkışları ile yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, araçlar ve taşınan ürünler ilgili mevzuat kapsamında kontrol ediliyor.

Taşpınar Yol Kontrol Noktası’nda gerçekleştirilen bu son uygulama kapsamında ise çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulünün ele geçirilmesi, operasyonun kapsamını ortaya koydu.

Olayla ilgili adli işlemler 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında devam ediyor.