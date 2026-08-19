İngiltere hükümetinin araştırmalarda hayvan deneylerini azaltma ve yeni nesil test yöntemlerini yaygınlaştırma stratejisi kapsamında dev bir adım atıldı. NHS hastalarından alınan canlı hücrelerle organların ve dokuların temel işlevlerini taklit eden "organoid" adı verilen küçük hücre kümeleri üretilecek. Oluşturulacak kapsamlı organoid kütüphanesi; tıp dünyasındaki araştırmacıların ve yeni nesil ilaç geliştiren biyoteknoloji şirketlerinin kullanımına açılacak.

HASTALIĞA ÖZEL VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MODELLEME

Genellikle 1 milimetreden küçük olan organoidler, hastalıkların hücre düzeyindeki ilerleyişini ve geliştirilen ilaçların moleküler düzeydeki yanıtlarını inceleme imkanı tanıyor. Doğrudan belirli rahatsızlıklara sahip bireylerden alınan dokularla üretilen bu yapılar, bir tedavinin farklı hasta gruplarında nasıl sonuç vereceğini önceden gösteriyor. Çalışmaların ilk etabında Crohn ve ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıklarına odaklanılırken; sonraki süreçte kanser tümörleri, beyin organoidleri ve kalp dokuları üzerinde araştırmalar derinleştirilecek.

BAŞARISIZ İLAÇLAR ERKEN AŞAMADA ELENECEK

Projenin en kritik hedeflerinden birini, hayvan deneylerini başarıyla geçmesine rağmen klinik insan denemelerinde başarısız olan yüzde 90'lık ilaç grubunu henüz yolun başındayken tespit etmek oluşturuyor. Etkisiz veya riskli ilaç adaylarının erken safhada elenmesini sağlayacak bu yöntem, zaman ve maliyet kayıplarını büyük oranda azaltacak. Bütüncül bir organizma incelemesi gerektiren durumlar nedeniyle hayvan deneyleri tamamen ortadan kalkmasa da bu yeni model, kullanılan hayvan sayısını belirgin şekilde düşürerek kişiye özel tıp uygulamalarının önünü açacak.