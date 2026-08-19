Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı?

MasterChef Türkiye’nin 18 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde Demirhan’ın vedasının ardından boşalan koltuk için tezgah başına geçen yedek yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıyasıya yarıştı. MasterChef 2026 ana kadrosuna katılan yeni isim belli oldu.

Kaynak: Diğer
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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 1

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 2

Geçtiğimiz hafta Demirhan’ın vedasının ardından yedeklerden ana kadroya dahil olan ilk isim Recep olmuştu.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 3

18 Ağustos Salı akşamı yayınlanan son bölümde ise yedek yarışmacılar, asıl kadroda yer alabilmek adına tezgah başına geçerek kıyasıya bir mücadele sergiledi.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 4

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde gerçekleşen gecede 13 aday yarışmacı, iki zorlu etapta tekniklerini ve hünerlerini konuşturdu.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 5

MUTFAKTA İKİ AŞAMALI ZORLU MÜCADELE

İki etaptan oluşan gecenin ilk turunda şefler, yarışmacılardan paprika kullanarak yaratıcı ve lezzetli bir tabak hazırlamalarını istedi.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 6

Sürenin dolmasıyla birlikte değerlendirmelerini yapan şefler, başarılı buldukları adayları bir sonraki tura taşıdı.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 7

Final etabında ise yarışmacılardan Fransız mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan Ratatouille (Ratatuy) hazırlamaları istendi.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 8

Teknik, lezzet, sunum ve kıvam açısından rakiplerini geride bırakarak şeflerin en beğendiği tabağı çıkaran yarışmacı Emre oldu.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 9

Böylelikle Emre, Recep’in ardından yedeklerden ana kadroya yükselen ikinci yarışmacı unvanını kazandı.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 10

HAFTANIN TAKIMLARI VE KAPTANLARI NASIL OLUŞMUŞTU?

Haftanın ilk günü düzenlenen kaptanlık oyununda en başarılı tepsi pizzayı hazırlayarak Mavi Takım kaptanı olan Muhammed, Kırmızı Takım kaptanlığına Şadi'yi seçmişti.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 11

Haftanın güncellenmiş takım kadroları ise şu şekilde sıralandı:

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 12

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Muhammed (Takım Kaptanı)

Şükran

Koray

Hasan Alp

Enes

Gül

Ayşe

Armağan

Recep

12 13
MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 13

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Şadi (Takım Kaptanı)

Bahar

Tolga

Batuhan

Nilay

Kübra

Burçin

ŞirinGül

13 13
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