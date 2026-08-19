TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 18 Ağustos Salı MasterChef’te kim kazandı?
MasterChef Türkiye’nin 18 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde Demirhan’ın vedasının ardından boşalan koltuk için tezgah başına geçen yedek yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıyasıya yarıştı. MasterChef 2026 ana kadrosuna katılan yeni isim belli oldu.Kaynak: Diğer
Geçtiğimiz hafta Demirhan’ın vedasının ardından yedeklerden ana kadroya dahil olan ilk isim Recep olmuştu.
18 Ağustos Salı akşamı yayınlanan son bölümde ise yedek yarışmacılar, asıl kadroda yer alabilmek adına tezgah başına geçerek kıyasıya bir mücadele sergiledi.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde gerçekleşen gecede 13 aday yarışmacı, iki zorlu etapta tekniklerini ve hünerlerini konuşturdu.
MUTFAKTA İKİ AŞAMALI ZORLU MÜCADELE
İki etaptan oluşan gecenin ilk turunda şefler, yarışmacılardan paprika kullanarak yaratıcı ve lezzetli bir tabak hazırlamalarını istedi.
Sürenin dolmasıyla birlikte değerlendirmelerini yapan şefler, başarılı buldukları adayları bir sonraki tura taşıdı.
Final etabında ise yarışmacılardan Fransız mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan Ratatouille (Ratatuy) hazırlamaları istendi.
Teknik, lezzet, sunum ve kıvam açısından rakiplerini geride bırakarak şeflerin en beğendiği tabağı çıkaran yarışmacı Emre oldu.
Böylelikle Emre, Recep’in ardından yedeklerden ana kadroya yükselen ikinci yarışmacı unvanını kazandı.
HAFTANIN TAKIMLARI VE KAPTANLARI NASIL OLUŞMUŞTU?
Haftanın ilk günü düzenlenen kaptanlık oyununda en başarılı tepsi pizzayı hazırlayarak Mavi Takım kaptanı olan Muhammed, Kırmızı Takım kaptanlığına Şadi'yi seçmişti.
Haftanın güncellenmiş takım kadroları ise şu şekilde sıralandı:
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Muhammed (Takım Kaptanı)
Şükran
Koray
Hasan Alp
Enes
Gül
Ayşe
Armağan
Recep
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Şadi (Takım Kaptanı)
Bahar
Tolga
Batuhan
Nilay
Kübra
Burçin
ŞirinGül