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Kaynak: AA

Tip 2 diyabet kaynaklı son evre böbrek yetmezliği yaşayan Tim Andrews, kadavra bir donörden böbrek beklediği 271 günlük süreçte genetiği modifiye edilmiş bir domuz böbreğiyle diyalize girmeden yaşamını sürdürdü ve insan böbreği nakli de yapılarak tıp alanında bir ilk gerçekleştirdi. İnsan organı almadan hemen öncesine kadar geçen bu 271 günlük dönemde, diyaliz ihtiyacı duymadan domuz böbreğiyle hayatta kalmayı başaran Andrews, tıp tarihinde çığır açan bu nakil süreciyle eşsiz bir ilke imza attı.

Ocak 2025’te Massachusetts'te bir hastanede domuz böbreği nakli yapılan Andrews'a nakledilen organ, hastanın 271 gün boyunca diyaliz olmadan hayatta kalmasını sağladı.

'İLK BAŞARILI GEÇİŞ'

Araştırmacılar, Andrews'un vakasını bir insanda domuz böbreği nakli sonrasında kaydedilen en uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi olarak değerlendirilirken, ayrıca bu olayın domuz böbreği naklinden insan böbreği nakline yapılan ilk başarılı geçiş olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin reddetme riskini azaltmak ve domuz virüslerinin bulaşmasını önlemek amacıyla 69 genomik değişiklikten geçirilen böbreğin nakledilmesinin ardından Andrews'ta domuz virüsleri ya da diğer domuz patojenlerinin tespit edilmediğini ifade etti.

'KALICI BİR TEDAVİ OLABİLİR'

Domuz böbreği 271 günün sonunda Andrews'un bedeninden çıkarıldıktan sonra hastanın geçici olarak diyalize geri döndüğünü aktaran araştırmacılar, hastaya Ocak 2026'da insan donöründen böbrek nakli yapılmasının ardından organın hemen işlev görmeye başladığını söyledi.

Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırma, Mass General Brigham şirketinin akademik tıp merkezleri ve hastanelerinden uzmanlar tarafından yürütüldü.

Araştırmayı yürüten doktorlardan Leonardo Riella, bu vakanın, insan donör organlarının yetersizliğini gidermek için türler arası organ nakli olan "ksenotransplantasyonun" potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti.

Domuz böbreklerinin başlangıçta geçici bir çözüm olarak işlev görebileceğini aktaran Riella, bu organların uzun vadeli güvenlikleri ve dayanıklılıkları kanıtlanabilirse kalıcı bir tedavi seçeneği haline gelebileceğini de sözlerine ekledi.

'DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR'

Ancak araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir hastayı kapsadığına ve bağışıklık baskılama stratejilerinin, genetik mühendisliğinin ve organ hasarının izlenmesinin iyileştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırmanın bulguları, "The Lancet" dergisinde yayımlandı.