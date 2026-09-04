‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor

YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞMELERDE SINIR DEĞİŞİYOR

BDDK, yüksek tutarlı kabul edilen sözleşmeler için uygulanan parasal eşikleri de artırdı.

Daha önce 2 milyon 509 bin 800 TL olan eşik 5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Konut veya çatılı iş yerinde ise 6 milyon 274 bin 500 TL olan sınır 12 milyon 500 bin TL'ye yükseltildi.