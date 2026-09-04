‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor

1 EKİM'DE NELER DEĞİŞECEK?
Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ekim 2026'dan itibaren bir müşterinin aktif sözleşme sayısı en fazla 2 olacak.
Bunlardan en fazla biri taşıt, diğeri ise konut veya çatılı iş yeri için düzenlenebilecek.
Taşıt finansmanında üst limit 6 milyon 250 bin TL, konut ve çatılı iş yerinde ise 62 milyon 500 bin TL olacak.
Yüksek tutarlı sözleşmeler için yeni eşikler uygulanırken şirketlerin müşterilerden topladığı fonların değerlendirilebileceği alanlar da sınırlandırılacak.
Böylece tasarruf finansman sisteminde hem müşterilerin sözleşmelerini hem de şirketlerin fon yönetimini kapsayan yeni dönem 1 Ekim 2026'da başlayacak.