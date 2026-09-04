Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor

‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor

Kredi kullanmadan ev, iş yeri veya otomobil sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren yeni dönem 1 Ekim’de başlıyor. BDDK’nın düzenlemesiyle sözleşmelere sınır gelirken finansman tutarları milyonlarca lira artırılacak. Sistemde paranın nasıl değerlendirileceğine ilişkin kurallar da değişecek.

Kaynak: Diğer
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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 1

Bankadan kredi kullanmadan ev, iş yeri veya otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği tasarruf finansman sisteminde kurallar değişiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karar doğrultusunda yeni uygulamalar 1 Ekim 2026 itibarıyla başlayacak.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 2

“EVİM” SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM
Kamuoyunda "Evim sistemi" olarak da bilinen tasarruf finansman modelinde hem müşterileri hem de şirketleri ilgilendiren yeni kurallar uygulanacak.

Düzenlemeler sözleşme sayısından finansman limitlerine, yüksek tutarlı işlemlerden şirketlerin topladığı paraların nasıl değerlendirileceğine kadar birçok alanı kapsıyor.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 3

HERKES İSTEDİĞİ KADAR SÖZLEŞME YAPAMAYACAK
1 Ekim'den itibaren bir kişi veya aynı risk grubundaki tarafların aynı tasarruf finansman şirketiyle yapabileceği aktif sözleşme sayısı sınırlandırılacak.

Bir müşterinin aynı anda en fazla 2 aktif sözleşmesi bulunabilecek.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 4

1 OTOMOBİL + 1 KONUT SINIRI
İki sözleşmenin türünde de sınırlama uygulanacak.

Bir kişi aynı anda en fazla;

1 taşıt + 1 konut

veya

1 taşıt + 1 çatılı iş yeri

finansmanı sözleşmesine sahip olabilecek.

Böylece aynı şirket üzerinden bir kişinin birden fazla otomobil için ayrı ayrı aktif sözleşme yapmasının önüne geçilecek.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 5

OTOMOBİLDE LİMİT 6 MİLYON 250 BİN TL
Yeni düzenlemeyle finansman limitleri de yükseltilecek.

Bir kişi veya risk grubu için taşıt finansmanında uygulanabilecek azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin TL olacak.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 6

KONUTTA 62,5 MİLYON TL'YE ÇIKIYOR
Konut veya çatılı iş yeri finansmanında ise üst sınır 62 milyon 500 bin TL olarak uygulanacak.

Bir kişi veya aynı risk grubuna ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin TL'yi geçemeyecek.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 7

YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞMELERDE SINIR DEĞİŞİYOR
BDDK, yüksek tutarlı kabul edilen sözleşmeler için uygulanan parasal eşikleri de artırdı.

Daha önce 2 milyon 509 bin 800 TL olan eşik 5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Konut veya çatılı iş yerinde ise 6 milyon 274 bin 500 TL olan sınır 12 milyon 500 bin TL'ye yükseltildi.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 8

ŞİRKETLER TOPLANAN PARAYI İSTEDİĞİ GİBİ KULLANAMAYACAK
Yeni dönem yalnızca müşterilerin yapabileceği sözleşmeleri kapsamıyor.

Tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzlarında bulunan kaynakları değerlendirebileceği alanlar da daha sıkı kurallara bağlanacak.

Amaç, müşterilerin birikimlerinin daha likit ve görece düşük risk taşıyan araçlarda tutulmasını sağlamak olacak.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 9

PARALAR NEREDE DEĞERLENDİRİLEBİLECEK?
Fonlar; katılım bankalarındaki Türk lirası cinsinden özel cari veya katılma hesaplarında, belirlenen yurt içi kira sertifikalarında ve risk değeri düşük TL cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında değerlendirilebilecek.

Fon havuzlarında nemasız bekleyen günlük bakiye için de binde 2 sınırı uygulanacak.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 10

1 MİLYON TL'LİK OTOMOBİLDE HESAP NASIL YAPILIYOR?
Sistemin işleyişi 1 milyon TL'lik otomobil üzerinden örneklendirildiğinde, yüzde 7 hizmet bedeli varsayımıyla 70 bin TL organizasyon veya hizmet bedeli ortaya çıkıyor.

Erken teslim için gereken tasarruf oranı yüzde 45 olduğundan müşterinin 450 bin TL'lik bölümü tamamlaması gerekiyor.

Şartların yerine getirilmesinin ardından kalan 550 bin TL tasarruf finansman şirketi tarafından karşılanıyor.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 11

OTOMOBİLDE 60, KONUTTA 120 AYA KADAR VADE
Tasarruf finansman sisteminde otomobil için 60 aya, konut için ise 120 aya kadar ödeme seçenekleri bulunabiliyor.

Ancak sisteme yatırılan tasarruflara kâr payı verilmemesi nedeniyle özellikle uzun vadelerde enflasyon önemli bir risk oluşturabiliyor.

Bu süreçte satın alınmak istenen ev veya otomobilin fiyatının yükselmesi de başlangıçta belirlenen finansman tutarının yetersiz kalmasına yol açabiliyor.

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‘Evim’ sisteminde yeni dönem başlıyor: 1 Ekim'de şartlar değişiyor - Resim: 12

1 EKİM'DE NELER DEĞİŞECEK?
Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ekim 2026'dan itibaren bir müşterinin aktif sözleşme sayısı en fazla 2 olacak.

Bunlardan en fazla biri taşıt, diğeri ise konut veya çatılı iş yeri için düzenlenebilecek.

Taşıt finansmanında üst limit 6 milyon 250 bin TL, konut ve çatılı iş yerinde ise 62 milyon 500 bin TL olacak.

Yüksek tutarlı sözleşmeler için yeni eşikler uygulanırken şirketlerin müşterilerden topladığı fonların değerlendirilebileceği alanlar da sınırlandırılacak.

Böylece tasarruf finansman sisteminde hem müşterilerin sözleşmelerini hem de şirketlerin fon yönetimini kapsayan yeni dönem 1 Ekim 2026'da başlayacak.

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