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Gazeteci Timur Soykan’ın kaleme aldığı ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran “skandal düğün” haberi nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmada, şikayetçi konumundaki BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın avukatı, gazetecinin mahkemeye zorla getirilmesini talep etti.

Furkan Karabay'ın Medyascope'daki haberine göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Soykan katılmazken, avukatı Enes Ermaner hazır bulundu. Daha önce savunmasını yapan Soykan’ın dosyası, hazırlanan ikinci iddianame sonrası başka bir dosyayla birleştirilmişti.

MAHKEMEDEN YENİ DURUŞMA TARİHİ

Birleşen dosyada ilk duruşmanın yapıldığını belirten Mustafa Aydın’ın avukatı, Soykan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme ise gazetecinin birleşen dosya kapsamında savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı 3 Kasım 2026 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

Mustafa Aydın'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Timur Soykan hakkında iddianame düzenlendi. 4 Haziran 2025 tarihli iddianamede Soykan'ın, "Basın ve Yayın Yoluyla İftira", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediği öne sürüldü.

Savcılık iddianamede, Soykan'ın haberlerinde düğüne katılan kişilerin takı merasimine zorunlu olarak katıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğunu ve bu nedenle iftira suçunun basın yoluyla işlendiğini iddia etti. Ayrıca düğüne ait görüntülerin yayımlanmasıyla kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilip paylaşıldığı ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan, 28 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan "Ey Utanma Duygusu Neredesin" başlıklı haber nedeniyle de Mustafa Aydın'ın şikâyeti üzerine ayrı bir soruşturma yürütüldü. Bu soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Timur Soykan'ın "Basın Yayın Yoluyla İftira", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, “Takı toplayan”, “Skandal damat”, “Ey utanma duygusu neredesin” ifadelerinin suç olduğu iddia edilmişti.