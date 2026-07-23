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İSO Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında paneli yöneten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, mevcut ekonomik modelin sanayiciyi kilitlediğini vurgulayarak şu sert ifadeleri kullandı:

Ekonomi'de yer alan habere göre"Ortada bir program var. O programdan dolayı bir strateji var. Bu oyun şeklini mevcut durumda kimse değiştiremiyor. Bugün nefes alamadığım noktada gelecekte nasıl marka olacağım? Bugün bu noktaya gelinmiş. Mevcutları kaybediyoruz. Ben nefes alamıyorum, sen bana diyorsun ki 'uçak yap.' Nefes almaya ihtiyacım var! Şu an biz mevcut pazarı kaybediyoruz."

Konkordato sayılarının son 2-3 yılda üç katına fırladığına dikkat çeken Gültepe, "Yüzde 18-20 faiz varken bugün yüzde 50 ile kredi alıyoruz. Yüzde 50 faizle hangi iş insanı kredi alıp iki sene dayanabilir? Dayanamaz. Ya bu programdan vazgeçilecek ya da bu maliyetleri düzeltecek bir hareket gerekiyor" dedi.

"BÖBREĞİMİZDE KANSER VAR, BİZ İPEK KİRPİK TAKMAKLA UĞRAŞIYORUZ"

İSO Meclis Üyesi ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, yurt dışı pazarlarda fiyat rekabetinin tamamen kaybedildiğini belirtti. Türkiye'nin her alanda pahalandığını söyleyen Özkan, benzetmesiyle damga vurdu:

"Biz pahalıyız. Pahalılıktan başka hiçbir problemimiz yok. Ar-Ge, inovasyon konularına katılıyorum ama bizim ipek kirpik takmak, ruj sürmekten önce böbreklerimizdeki taşın, kanserin alınmasına ihtiyacımız var. Bizim fiyat problemimiz çözülse dünyanın her yerine ürün satarız. Dünyada mobilyada 6. sıraya yerleşmişken bugün 10-11. sıralara geriledik. Markette, restoranda, her yerde pahalıyız."

MAKFED BAŞKANI DALGAKIRAN: "AĞIR HASTA VAZİYETTEYİZ"

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran da sanayinin içinde bulunduğu durumu tabir caizse bir yoğun bakım tablosuna benzetti:

"Kalp hastası, damar tıkanmış, kalp krizi geçirecek hastanın başındayız. O hastalıkla ilgili bir şeyler diyeceğimize sağlıklı yaşaması için neler yapması gerektiğini konuşuyoruz. Biz ağır hasta vaziyetteyiz. Bu gerçeği kabul edip onun üzerine konuşmalıyız."

"İHRACATIN PUSULASI DEĞİŞMELİ, UCUZ İŞ GÜCÜ DEVRİ BİTTİ"

Panelde söz alan DEİK Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türkiye'nin ihracatının yüzde 54'ünü yavaş büyüyen Avrupa'ya yaptığına işaret ederek, "Pusulamızı 2075'te devleşecek olan Hindistan, Çin ve Mısır gibi hızlı büyüyen pazarlara çevirmeliyiz" dedi.

TTC Danışmanlık Kurucu Ortağı Tankut Turnaoğlu ise küresel sanayide artık ucuz iş gücünün bir avantaj olmadığını, robotik otomasyon ve marka odaklı sermaye dönüşümünü yapamayan şirketlerin eleneceğini vurguladı.