Kampüste kanatlı tim göreve başladı: Kenelere karşı tavuklu önlem

Doğal yöntemlerin de mücadelede önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Şengönül, kampüs içerisinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı gölet çevresi, Hasbahçe ve öğrencilerin vakit geçirdiği alanlarda gezici tavuk kümesi uygulamasını başlattıklarını belirtti. Tavuk kümeslerinin sayısının artırılacağını ifade eden Şengönül, "Belirli aralıklarla farklı noktalara taşıyacağımız kümeslerle hem keneyle doğal mücadeleyi sürdürecek hem de bu konuda farkındalık oluşturacağız" diye konuştu.