Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yaz aylarında artan kene riskine karşı doğal mücadele yöntemini devreye aldı. Kampüs içerisinde oluşturulan gezici tavuk kümesi uygulamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda keneye karşı önleyici çalışma başlatıldı.
Kampüste kanatlı tim göreve başladı: Kenelere karşı tavuklu önlem
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yaz aylarında artan kene riskine karşı kampüsteki sosyal alanlarda "gezici tavuk kümesi" uygulamasını başlatarak kimyasal ilaçlamanın yanında biyolojik ve doğal bir mücadele yöntemi devreye aldı.Kaynak: İHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yaz aylarında artış gösteren kene riskine karşı doğal mücadele yöntemlerini hayata geçirdi. Kampüs içerisinde oluşturulan gezici tavuk kümesi uygulamasıyla başta Hasbahçe olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda keneye karşı önleyici çalışma başlatıldı.
Doğal yöntemlerin de mücadelede önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Şengönül, kampüs içerisinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı gölet çevresi, Hasbahçe ve öğrencilerin vakit geçirdiği alanlarda gezici tavuk kümesi uygulamasını başlattıklarını belirtti. Tavuk kümeslerinin sayısının artırılacağını ifade eden Şengönül, "Belirli aralıklarla farklı noktalara taşıyacağımız kümeslerle hem keneyle doğal mücadeleyi sürdürecek hem de bu konuda farkındalık oluşturacağız" diye konuştu.
Uygulamanın benzer risk taşıyan alanlara da örnek olmasını istediklerini kaydeden Şengönül, "Amacımız vatandaşlarımızın, personelimizin ve öğrencilerimizin sağlığını korumaktır. Sağlık bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.