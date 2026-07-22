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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'de sanayi sektörünün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir kırılma yaşadığına dikkat çekerek erken sanayisizleşme riskine karşı uyarıda bulundu.

İSO Meclisi'nin "Türkiye'yi Bekleyen Tehlike: Erken Sanayisizleşme" başlıklı temmuz ayı toplantısında konuşan Bahçıvan, üretime yönelik bakış açısının son yıllarda ciddi şekilde değiştiğini söyledi.

'SANAYİCİLİK ARTIK SORGULANIYOR'

İş dünyasında sanayicilere artık "Hâlâ neden sanayicilik yapıyorsun?" sorusunun yöneltildiğini belirten Bahçıvan, bunun sıradan bir söylem olmadığını, üretime verilen değerin giderek azaldığını gösteren önemli bir işaret olduğunu ifade etti.

Eskiden fabrika kurmanın ve üretim yapmanın başarı göstergesi olarak görüldüğünü hatırlatan Bahçıvan, bugün ise sanayinin yüksek riskli ve geleceği belirsiz bir alan olarak algılandığını dile getirdi.

"GENÇLER ÜRETİMDEN UZAKLAŞIYOR"

Gençlerin sanayide kariyer yapmak yerine daha esnek çalışma imkânı sunan masa başı işlere yöneldiğini söyleyen Bahçıvan, ailelerin de çocuklarını üretim yerine farklı sektörlere teşvik ettiğini belirtti. Ustalık, teknisyenlik ve operatörlük gibi mesleklerin cazibesini kaybetmesinin uzun vadede üretim kültürünü zayıflatacağını kaydetti.

150'DEN FAZLA ŞİRKET ZARAR AÇIKLADI

Sanayideki sıkıntının şirket bilançolarına da yansıdığını belirten Bahçıvan, İSO 500 ve İkinci 500 araştırmalarına göre 2025 yılında 150'yi aşkın sanayi şirketinin zarar açıkladığını söyledi.

Faaliyet kârının büyük bölümünün finansman giderlerine ayrıldığını ifade eden Bahçıvan, İSO 500 şirketlerinde bu oranın yüzde 85'e, İkinci 500'de ise yüzde 87'ye ulaştığını belirterek yüksek enflasyon, finansman maliyetleri ve Türk lirasındaki reel değerlenmenin sanayiciyi zorladığını vurguladı.

"TÜRKİYE ÜRETİM GÜCÜNÜ KAYBETMEMELİ"

Bahçıvan, erken sanayisizleşmenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyolojik sonuçlar doğuracağını belirterek, üretim kültürünün ve nitelikli insan kaynağının kaybedilmesi halinde bunun kısa sürede telafi edilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin yüksek katma değerli üretime yönelmesi gerektiğini ifade eden Bahçıvan, mevcut ekonomi programının sanayinin rekabet gücünü artıracak, teknolojik dönüşümü hızlandıracak ve üretim kapasitesini koruyacak uzun vadeli politikalarla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.