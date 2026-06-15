Wilfred Ndidi’ye Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler sonrası siyah-beyazlı yönetim, bu bölgedeki alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Olası ayrılıklar da göz önünde bulundurularak yeni adaylar değerlendirilmeye alındı.
İtalyan hoca istedi yönetim düğmeye bastı: Beşiktaş'tan orta sahaya Serie A yıldızı
Beşiktaş, gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya yapılacak takviye, öncelikli hedefler arasında yer alıyor.Kaynak: Diğer
MANDRAGORA GÜNDEMDE
Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda Beşiktaş’ın listesindeki isimlerden biri Rolando Mandragora oldu.
Serie A ekiplerinden Fiorentina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan orta sahanın piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Beşiktaş yönetiminin, oyuncu için kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı ve uygun maliyetli bir transfer formülü üzerinde durduğu aktarıldı.
KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA
İtalyan kulübünün yüksek bonservis talep etmesi halinde siyah-beyazlıların, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini gündeme getireceği belirtiliyor.
Geride kalan sezonda 34 maçta forma giyen Mandragora, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero pozisyonunda da görev yapabilen futbolcu, 2022-2023 sezonunda Fiorentina’ya transfer olmuştu.