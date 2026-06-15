Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İtalyan hoca istedi yönetim düğmeye bastı: Beşiktaş'tan orta sahaya Serie A yıldızı

İtalyan hoca istedi yönetim düğmeye bastı: Beşiktaş'tan orta sahaya Serie A yıldızı

Beşiktaş, gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya yapılacak takviye, öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Kaynak: Diğer
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İtalyan hoca istedi yönetim düğmeye bastı: Beşiktaş'tan orta sahaya Serie A yıldızı - Resim: 1

Wilfred Ndidi’ye Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler sonrası siyah-beyazlı yönetim, bu bölgedeki alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Olası ayrılıklar da göz önünde bulundurularak yeni adaylar değerlendirilmeye alındı.

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İtalyan hoca istedi yönetim düğmeye bastı: Beşiktaş'tan orta sahaya Serie A yıldızı - Resim: 2

MANDRAGORA GÜNDEMDE

Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda Beşiktaş’ın listesindeki isimlerden biri Rolando Mandragora oldu.

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İtalyan hoca istedi yönetim düğmeye bastı: Beşiktaş'tan orta sahaya Serie A yıldızı - Resim: 3

Serie A ekiplerinden Fiorentina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan orta sahanın piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

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İtalyan hoca istedi yönetim düğmeye bastı: Beşiktaş'tan orta sahaya Serie A yıldızı - Resim: 4

Beşiktaş yönetiminin, oyuncu için kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı ve uygun maliyetli bir transfer formülü üzerinde durduğu aktarıldı.

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İtalyan hoca istedi yönetim düğmeye bastı: Beşiktaş'tan orta sahaya Serie A yıldızı - Resim: 5

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA

İtalyan kulübünün yüksek bonservis talep etmesi halinde siyah-beyazlıların, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini gündeme getireceği belirtiliyor.

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İtalyan hoca istedi yönetim düğmeye bastı: Beşiktaş'tan orta sahaya Serie A yıldızı - Resim: 6

Geride kalan sezonda 34 maçta forma giyen Mandragora, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero pozisyonunda da görev yapabilen futbolcu, 2022-2023 sezonunda Fiorentina’ya transfer olmuştu.

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