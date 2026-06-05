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Resmi Gazete'de yayımlanan ihale duyurusuna göre satış işlemi, fiziki katılım ile çevrim içi erişimi bir araya getiren hibrit sistem üzerinden açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Satış kapsamında Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmeleri tarafından yetiştirilen 43 dişi ve 27 erkek olmak üzere toplam 70 safkan Arap koşu tayı alıcılarla buluşacak.

Taylar ayrı ayrı açık artırmaya sunulacak. İlgilenenler, taylara ait detaylı bilgilerin yer aldığı dijital kataloglara TİGEM'in resmi internet sitesi üzerinden ya da sisteme üye olarak e-Tay Satış Platformu aracılığıyla ulaşabilecek.

İhale, 14 Temmuz günü saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenecek.

Çevrim içi olarak ihaleye katılmak isteyenlerin e-Tay Satış Platformu'na kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlamaları ve kullanıcı hesaplarının TİGEM tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Onay sürecini tamamlamayan kullanıcılar sisteme giriş yapamayacak ve teklif veremeyecek.