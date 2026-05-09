Türkiye iç piyasasını korumaya yönelik hamleler hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, özellikle mobilya sektöründe maliyetleri doğrudan etkileyen menteşe, sabit askılık ve dirsek gibi ürünlerin ithalatında yeni bir inceleme süreci başlattı. Hedefte ise Hindistan merkezli "Greenply Samet Private Limited" ünvanlı firma var

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI: GÖZDEN GEÇİRME BAŞLADI

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte, söz konusu Hintli firmanın Türkiye’ye yönelik ihracat faaliyetleri mercek altına alındı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, haksız rekabeti önleme amacıyla bu "gözden geçirme" kararını resmileştirdi.

MENTEŞEDEN ŞAPKA ASKISINA KADAR HER ŞEY LİSTEDE

Soruşturma kapsamına giren ürünler, mobilya üretiminin en temel parçalarını oluşturuyor. Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç olmak üzere; tüm menteşeler, sabit askılıklar, şapka askıları ve dirsekler bu incelemenin odağında yer alıyor. Sektör temsilcileri, bu soruşturmanın piyasadaki fiyat dengeleri üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

BAĞLANTISI OLMADIĞINI KANITLAMAK ZORUNDA

Açılan bu yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması kapsamında, Hintli şirketten kritik bir kanıt bekleniyor. Şirketin, ilgili dönem içerisinde önleme konu malları Türkiye'ye ihraç etmediğini ve halihazırda vergi uygulanan diğer ihracatçı firmalarla herhangi bir organik bağı bulunmadığını ispatlaması gerekecek. Aksi takdirde, haksız rekabet önlemleriyle karşı karşıya kalacak.