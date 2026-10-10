Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen "Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu"nda Türkiye'nin ekonomik büyümesini kültürel diplomasiyle harmanlayan çarpıcı veriler paylaştı. Bolat, kadın kooperatiflerine yönelik pozitif ayrımcılıktan gümrüklerde kurtarılan tarihi eserlere ve Türk yapımlarına dair açıklamalarda bulundu.

"BÖLGESEL ATEŞ ÇEMBERİNDE İSTİKRARLI BÜYÜME"

Bakan Bolat, konuşmasında Türkiye'nin ekonomik göstergelerindeki çeyrek asırlık sıçramaya dikkat çekerken, bu başarının zorlu jeopolitik şartlarda elde edildiğini vurguladı. Çevredeki ülkeleri yoran "böl-parçala-yönet" politikalarına ve iç çatışmalara değinen Bolat, "24 yıl önce 238 milyar dolar olan milli geliri 1,7 trilyon dolara, 36 milyar dolarlık mal ihracatını 284 milyar dolara ve 14 milyar dolarlık hizmet ihracatını 125,5 milyar dolara çıkarmak kolay bir süreç değildi. Türkiye, etrafındaki tüm yangınlara rağmen bu istikrarlı performansı göstermeyi başardı" değerlendirmesinde bulundu.

KADIN KOOPERATİFLERİNE "YÜZDE 1" KOTASI VE E-TİCARET DESTEĞİ

Toplumsal kalkınmanın temeline kooperatifçiliği oturtan Bakan Bolat, Türkiye genelindeki 12 bin kooperatifin yaklaşık 2 milyon ortağı bulunduğunu açıkladı. Özellikle kadın kooperatiflerine yönelik uygulanan hibe ve pazarlama desteklerine geniş yer ayıran Bolat, şu ifadeleri kullandı.

"Bu yıl 54 ilimizdeki 115 kooperatifin 126 farklı projesi için toplam 65 milyon lira hibe desteği ayırdık. Üretmek kadar pazarlamak da önemli. Bu nedenle dev e-ticaret platformlarıyla protokoller imzalayarak kadınlarımızın komisyon yükünü hafiflettik. Ayrıca hem dijital pazar yerlerinde hem de fiziksel zincir marketlerin raflarında kadın kooperatiflerimizin ürünleri için en az yüzde 1'lik zorunlu pay ayrılmasını sağladık."

80 BİNDEN FAZLA TARİHİ ESER SUÇ ŞEBEKELERİNİN ELİNDEN ALINDI

Kültürel mirasın korunmasını "Ticaret Bakanlığı'nın en asli ödevlerinden biri" olarak tanımlayan Bolat, organize suç şebekelerine karşı yürütülen gümrük operasyonlarının bilançosunu da ilk kez paylaştı. Gümrük Muhafaza birimlerinin son beş yılda (Eylül 2026 itibarıyla) gerçekleştirdiği 133 büyük operasyonla, tam 80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığının yurt dışına kaçırılmasının engellendiği açıklandı. Bolat, "Bu eserler sadece maddi değeri olan eşyalar değil; necip milletimizin hafızasıdır. Bu hafızanın silinmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"DÜNYADA HER GÜN 1 MİLYAR İNSAN TÜRKİYE'Yİ İZLİYOR"

Türk televizyon ve sinema endüstrisinin hizmet ihracatındaki aslan payına dikkat çeken Bakan Bolat, kültürel yumuşak gücün geldiği son noktayı çarpıcı örneklerle anlattı. Bolat sözlerini şöyle noktaladı:

"Son 15 yılda Türk yapımları küresel bir fenomene dönüştü. Bugün dünya çapında günlük 1 milyar seyirciye ulaşıyoruz. Güney Kutbu'na en yakın ülke olan Şili'nin Dışişleri Bakanı'ndan dahi ülkelerinde günde 24 Türk dizisinin izlendiğini duymak gurur verici. İspanya'dan Endonezya'ya, Afrika'dan Balkanlar'a kadar uzanan bu devasa izleyici kitlesi, ülkemizin küresel tanıtımı ve marka değeri için paha biçilemez bir güç oluşturuyor."