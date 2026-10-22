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Kaynak: AA

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından henüz can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

CAN KAYBI YOK

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünü 7 olarak duyurdu.

Tibet’in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi yaşamını yitirmişti.