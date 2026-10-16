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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik AŞ ve CFM International, LEAP-1B uçak motorlarına yönelik kapsamlı bir iş birliği için mutabakat zaptı imzaladı.

300'DEN FAZLA MOTORUN SATIN ALINMASI PLANLANIYOR

THY İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Boeing 737 MAX uçaklarında kullanılmak üzere yedek motorlar dahil 300'den fazla LEAP-1B motorunun satın alınması konusunda anlaşmaya varıldı. Söz konusu uçaklar, 23 Eylül'de duyurulan 100 kesin sipariş ve 50 opsiyonlu sipariş kapsamında yer alıyor.

Uzun vadeli hizmet anlaşması; mevcut, yedek ve kiralık uçaklarda kullanılan motorlarla olası opsiyonları da kapsayacak. Böylece THY ve AJet'in toplam 600'ü aşkın motoru iş birliğine dahil olacak.

MUTABAKAT İSTANBUL'DA İMZALANDI

İstanbul'daki törende belgeyi THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut ve Safran CEO'su Olivier Andries imzaladı. Anlaşma, Türkiye'de kurulması planlanan motor bakım, onarım ve revizyon tesisi için malzeme desteğini de içeriyor.

THY: İŞ BİRLİĞİ FİLOMUZU VE UÇUŞ AĞIMIZI DESTEKLEYECEK

Şeker, CFM ile geliştirilen ortaklığın genişleyen filoyu, uçuş ağını ve operasyonel verimliliği destekleyeceğini belirtti. Uzun süredir devam eden iş birliğini büyütmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Şeker, kapsamlı anlaşmanın LEAP motorlarının bakım kapasitesini geliştirmek için uzmanlık, güvenilirlik ve uzun vadeli destek sağlayacağını, Türkiye'nin havacılık sektöründeki konumunu da güçlendireceğini ifade etti.

THY TEKNİK MOTOR BAKIM YATIRIMLARINI SÜRDÜRECEK

Akbulut, anlaşmayla LEAP motorlarına kapsamlı bakım hizmetleri sunabileceklerini ve motor bakımındaki kabiliyetlerini ilerleteceklerini bildirdi. THY Teknik AŞ'nin uçak ve komponent bakımındaki mevcut yetkinliklerinin yanı sıra motor bakım yatırımlarını da stratejisi doğrultusunda sürdüreceğini kaydetti.

SAFRAN VE GE AEROSPACE'TEN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Safran CEO'su Andries, mutabakatın yaklaşık 40 yıllık THY ortaklığında yeni bir aşamayı temsil ettiğini söyledi. Anlaşmanın THY'nin büyümesini ve filosunu genişletmesini destekleyeceğini belirten Andries, hava yolu şirketlerinin operasyonel performanslarını artırıp maliyetlerini etkin yönetmelerini sağlayacak esnek ve rekabetçi hizmetlerden oluşan açık bir bakım ekosistemine bağlılıklarını da vurguladı.

GE Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su H. Lawrence Culp Jr. da dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu şirketi THY ile çalışmaktan gurur duyduklarını ve memnuniyetlerini dile getirdi. Culp, THY'nin İstanbul merkezli uçuş ağının büyümesine ve motor bakım kapasitesinin gelişmesine destek vermeyi önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Yüksek güvenilirlik ve verimlilik sunan motorları için CFM'e duyulan güvene dikkat çeken Culp, başarılı ortaklığı daha ileri taşımayı hedeflediklerini aktardı.

THY FİLOSUNDA 175 BOEİNG 737 UÇAĞI BULUNUYOR

THY, AJet filosu dahil olmak üzere CFM56-7B motorlarıyla çalışan 96 Boeing 737 Next Generation ve LEAP-1B motorlu 79 Boeing 737 MAX uçağını işletiyor. Planlanan yeni tesisle THY Teknik AŞ'nin motor bakım kapasitesini geliştirmesi ve uluslararası pazarda rekabetçi hizmetler sunması amaçlanıyor.