Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’nda bulunan iç hatlar özel yolcu salonunu baştan aşağı yenileyerek 14 Mayıs 2026 itibarıyla yolcuların hizmetine sundu. Yeni salon, özellikle Business Class ve Elite Plus kart sahiplerine uçuş öncesi premium bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Yaklaşık 4 bin 500 metrekare büyüklüğünde projelendirilen yeni özel yolcu salonu, 10 boarding kapısına yakın konumu ve 484 yolcu kapasitesiyle dikkat çekiyor. Salon, ‘Flow / Akış’ konseptiyle tasarlandı. Doğal dokular, biofilik tasarım prensipleri ve sıcak renk paletiyle yolculara huzurlu ve ferah bir ortam sunuluyor.

Salonda yolculara özel dinlenme alanları, zengin ikram seçeneklerinin yer aldığı yeme içme bölümleri, bireysel ve paylaşımlı çalışma masaları, çocuk oyun alanları, özel duş kabinleri, dua odaları, televizyon izleme alanları ve farklı yolcu profillerine hitap eden sessiz dinlenme bölümleri bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 52 kişilik kapasiteye sahip açık teras bölümü, yolculara İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

KONFOR VE FONKSİYONELLİK BİR ARADA

THY yetkilileri, yeni salonun terminal girişinden itibaren yolcu memnuniyetini artırmayı hedeflediğini belirtti. Modern mimariyle konforu birleştiren alan, özellikle yoğun iç hat uçuşları öncesi yolculara rahat bir nefes alma fırsatı yaratıyor. Biofilik tasarım unsurları sayesinde yolcular doğayla iç içe hissederek streslerini azaltabiliyor.

Türk Hava Yolları, son yıllarda havalimanı salonlarında gerçekleştirdiği yenileme yatırımlarıyla yolcu deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın en modern havalimanlarından biri olarak THY’nin küresel hub’ı konumunda bulunuyor. Bu yenilemeyle iç hat yolcuları da uzun mesafe yolcularıyla aynı premium standartlardan yararlanabilecek.

Yeni salonda sunulan hizmetler arasında yüksek kaliteli ikramlar, hızlı Wi-Fi bağlantısı, şarj üniteleri, gazete ve dergi seçkisi ile profesyonel misafirperverlik ekibi yer alıyor. Özellikle aile yolcuları için tasarlanan çocuk oyun alanları, ebeveynlerin uçuş öncesi daha rahat etmesini sağlıyor.

Türk Hava Yolları’nın bu yatırımı, Türkiye’nin havacılık sektöründeki büyüme hedeflerine de paralel düşüyor. Artan iç hat uçuş talebiyle birlikte yolculara daha kaliteli hizmet sunmak, bayrak taşıyıcı havayolunun öncelikleri arasında bulunuyor.