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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin eylül ayı ve ocak-eylül dönemine ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

EYLÜL AYINDA DOLULUK ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklanan verilere göre, eylül ayında toplam yolcu sayısı 9 milyon olarak kaydedildi. Bu dönemde hava yolu şirketinin dış hat doluluk oranı yüzde 86,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 88,2 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre Arz Edilen Koltuk-km (AKK) yüzde 2,5 artışla 24,6 milyara ulaştı. Öte yandan, taşınan kargo ve posta hacmi ise yıllık bazda yüzde 13 artarak 205,7 bin ton olarak kayıtlara geçti.

9 AYLIK TOPLAM YOLCU SAYISI 73 MİLYONA ULAŞTI

Yılın ilk 9 ayını kapsayan ocak-eylül dönemi sonuçları ise büyümenin devam ettiğini gösterdi:

Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,2 artış göstererek 73 milyon yolcuya ulaştı.

Ocak-eylül dönemindeki toplam yolcu doluluk oranı yüzde 85 olarak gerçekleşti. Yüzde 4,4 artışla 212,2 milyar oldu. Yüzde 10,6 artarak 1,8 milyon ton olarak kaydedildi.

Başarılı büyüme grafiğini sürdüren Türk Hava Yolları'nın filosundaki toplam uçak sayısı ise eylül ayı itibarıyla 567'ye ulaştı.