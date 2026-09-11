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Kaynak: Haber Merkezi

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Arca Çorum FK karşılaşması öncesi takımın son durumunu değerlendirdi.

Rakiplerinin hücumda etkili bir takım olduğunu belirten Fink, Arca Çorum FK'nin gol yeme konusunda ise sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Samsunspor'un hücumda topa sahip olabilen bir takım olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, son karşılaşmada birçok fırsatı değerlendiremediklerini söyledi.

MARİUS VE BAYO KADRODA OLACAK

Fink, Marius ve Bayo'nun Arca Çorum FK karşılaşmasının kadrosunda olacağını belirterek, iki forvetin üçüncü bölgede takıma önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Takımda bazı oyuncuların henüz tam olarak hazır olmadığını söyleyen Fink, özellikle Bayo'nun mayıs ayından bu yana maç oynamadığı için yeniden ritim kazanması gerektiğini vurguladı.

"Bize biraz zaman verilirse..."

Yeni kurulan kadronun oyun alışkanlıklarını geliştirmesi gerektiğini belirten Fink, oyuncuların birbirlerini daha iyi tanımasıyla takımın performansının da yükseleceğini söyledi.

Fink, "Bize biraz zaman verilirse taraftarımızın istediği güzel futbolu sergileyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Adaptasyon süreci için tarih de veren Fink, ekim ayını işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ekimde çok daha iyi bir futbol oynayacağımızı ve çok daha olumlu sonuçlar alacağımızı söyleyebilirim."

Fink, Oscar ve Sekongo gibi yeni oyuncuların da sisteme alışması gerektiğini belirterek öncelikle en iyi 11'i ve ardından takımın ana 15 kişilik oyuncu grubunu oluşturmaları gerektiğini söyledi.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLARIN SON DURUMU

Takımdaki sakatlıkların yoğun antrenmanlardan kaynaklandığı yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Fink, sert antrenman yaptıklarını ancak bunun abartılı seviyede olmadığını belirtti.

Fink, Coulibaly ve Marius'un Arca Çorum FK karşılaşmasında oynayabilecek duruma geldiğini, Elayis Tavsan ile Oscar'ın milli aradan sonra takıma döneceğini açıkladı. Fatih ve Sousa'nın ise Erzurumspor karşılaşmasına yetişme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.