Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, güçlü rakiplerine rağmen galibiyet hedeflediklerini vurguladı.

THORSTEN FINK: 'AVRUPA İÇİN 3 MAÇI DA KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Fink, Avrupa hedefine değinerek, “Avrupa’ya gitmek elimizde değil. Diğer rakiplerimizin puan kaybetmesi gerekiyor. Oynamamız gereken 3 maç var. 3’ünü de kazanmak için oynayacağız.” dedi.

'SEZONUN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİ OLACAK'

Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını belirten Fink, “Galatasaray’ın gücünün farkındayız. Bence sezonun en iyi maçlarından biri olacak. Stadyum tamamen dolu. Kazanacak olursak kutlayacağız. Onlar da kazanırsa kutlayacak. Bu beni tedirgin etmiyor.” ifadelerini kullandı.

'KORKMADAN OYNAYACAĞIZ'

Maç planına ilişkin konuşan deneyimli teknik adam, “Bu maçı kazanmak için oynayacağız. Galip gelmek için sahada olacağız. Kendi oyun stilimizi yansıtmaya çalışacağız. Rakibin güçlü taraflarını biliyoruz. Sadece defans değil hücum da yapmak zorundayız. Etkili olmak için tüm istediklerimizi sahaya yansıtmak zorundayız. Korkmadan oynamalıyız.” şeklinde konuştu.