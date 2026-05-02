Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'SAMSUNSPOR LİGİN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN BİRİ'

Samsunspor’un formuna dikkat çeken Buruk, “Samsun güzel bir futbol şehri gerçekten. Buraya geldiğinizde hissediyorsunuz. Samsunspor hem yönetimsel olarak gelişen bir takım. Avrupa’da iyi işler yaptılar. Ligin önemli takımlarından biri. Son haftalarda formdalar, 3 maç üst üste kazandılar. Rakibimiz de burada Galatasaray’ı yenmek isteyecek.” dedi.

'KONSANTRASYONUMUZU KAYBETMEDİK'

Takımın hazırlık sürecine değinen Buruk, “Fenerbahçe maçından sonra 1 gün izin yaptık, sonra çalıştık. İyi de çalıştık. Konsantrasyonumuzu kaybetmedik. Bir şampiyonluk maçına çıkıyoruz, aynı ciddiyeti gösterdik 7 puan farka rağmen.” ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ BİR AN ÖNCE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK'

Şampiyonluk için sahaya çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, “Buradan şampiyon olarak ayrılmak çok önemli. Ne kadar erken olursa daha değerli oluyor. Çok maç oynadık, milli takıma gidecek de çok oyuncu var. Amacımız bir an önce şampiyonluğa ulaşmak. Futbol bu, içinde her şey var.” şeklinde konuştu.