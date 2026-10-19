Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti.

Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda galibiyeti değerlendirdi.

Trabzonspor'un başında çıktığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrılan Alman teknik adam, takım içindeki birlikteliğe ve savunma disiplinine dikkat çekti.

'SAHADA HERKES BİRBİRİ İÇİN KOŞTU VE SAVAŞTI'

Beşiktaş karşısında oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten Thomas Reis, "Takımı tebrik ederim. Soyunma odasında birlik ve aile olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Maç maç gidiyoruz. Sahada herkes birbiri için koştu ve savaştı. Genel olarak bakarsak, ilginç de bir maç oldu aslında..." dedi.

'BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ VE İYİ OYUNCULARI OLAN BİR TAKIM'

Karşılaşmaya disiplinli bir oyun planıyla hazırlandıklarını ifade eden Reis, "Plan disiplinli olabilmekti... Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk ve biz de iyi savunduk. Futbol da oynamalısınız, her zaman böyle kazanamazsınız. Geçiş de oynamalısınız. Beşiktaş güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım. Biz üzerimize düşeni iyi yaptık ve savunmada da iyiydik." değerlendirmesinde bulundu.

'MAÇ KAZANMAK İÇİN İYİ SAVUNMA YAPMALISINIZ'

UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya deplasmanından döndükten sonra Beşiktaş karşılaşmasına çıktıklarını hatırlatan Alman çalıştırıcı, yoğun maç programına rağmen savunmada iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

Reis, "Beşiktaş maçı öncesi Finlandiya'ya uzun bir yolculuk yaptık. Hücumda iyi oyuncularımız var ama maç kazanmak için iyi de savunma yapmalısınız." diye konuştu.

'ÇOK BAŞARILI OLDUĞUNUZU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDE HATA YAPARSINIZ'

Thomas Reis, üst üste gelen galibiyetlere rağmen rehavete kapılmamaları gerektiğini belirterek "Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

THOMAS REIS YÖNETİMİNDE 4'TE 4

Trabzonspor, Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından yakaladığı galibiyet serisini Beşiktaş karşısında da sürdürdü.

Bordo-mavililer, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı dört karşılaşmayı da kazanırken bu süreçte ikinci derbi zaferi elde etti.