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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve ‘suç kaynaklı mal varlığını aklama’ iddiasıyla devam eden soruşturmada 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gazeteci Murat Ağırel dahil 15 kişi için tutuklama talep edildi.

Soruşturmalar, Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama iddiaları çerçevesinde tamamlandı. Tutuklaması talep edilen isimler listesi şu şekilde:

1-Ömer Sarıgül

2-Özgür Bölükbaşı

3-Sadullah Ergün

4-Selim Taşdemir

5-Volkan Aslanbaş

6-Zekai Erdem

7-Zekeriya Yasemin

8-Aylin Kotil

9-Bayram Özata

10-Caner Baş

11-Cavidan Tanrah Artuner

12-Cihan Durak

13-Cihat Salman

14-Murat Ağırel

15-Mehmet Ali Aslan

Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan hakkında ise adli kontrol talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Sarıgül, gazeteci Ağırel'in gözaltına alınması hakkında açıklama yapmıştı. Sarıgül'ün açıklamasına göre, soruşturmanın açılmasından evvel bazı iddiaların haber yapılması için Ağırel’le iletişim kurdu. Sarıgül, gazetecinin olayın doğruluğunu teyit ettiği sırada gözaltına alındığı bilgisini edindiğini ifade etmişti.