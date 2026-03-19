Türk Hava Kurumu (THK), Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1925 yılında kurulduktan sonra uzun yıllar Türkiye’nin sportif havacılık alanındaki en yetkili kurumu oldu. Kurum, 1929 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonu’na (FAI) üye olarak, Türkiye’nin bu alandaki tek temsilcisi haline geldi.

THK, planör, paraşüt, yamaç paraşütü, motorlu yamaç paraşütü, model uçak, balon ve yelken kanat gibi birçok branşta eğitim veriyor; bu eğitimleri tamamlayanlara uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar sunuyordu. Aynı zamanda FAI ile birlikte çeşitli uluslararası organizasyonlar da düzenliyordu.

TÜM YETKİLER DEVREDİLDİ

Ancak uzun süredir gündemde olan yetki değişikliği Ağustos 2025’te gerçekleşti. FAI tarafından verilen ve sportif havacılığın tüm dallarını kapsayan uluslararası lisanslama (sertifika) yetkisi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu’na (THSF) devredildi.

THSF Başkanı Emre Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, bu değişimle birlikte eğitim süreçlerinin standartlaştırılacağını, teknoloji entegrasyonunun hızlanacağını ve genç sporcuların daha etkin şekilde destekleneceğini ifade etti.

“RANT ALANI” TARTIŞMASI

Öte yandan eski THK yöneticileri, sportif havacılık faaliyetlerinin bir “rant alanı” olarak görüldüğünü öne sürerek karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, THK’nın bu alandaki tüm yetkilerinin elinden alınmak istendiği ve kurumun işlevsiz hale getirilmesinin hedeflendiği iddia edildi.

Yetki devriyle birlikte sportif havacılık faaliyetlerinin bundan sonraki süreçte THSF çatısı altında yürütülmesi bekleniyor.