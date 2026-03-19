Arda Güler golü kaç metreden attı? La Liga'dan açıklama geldi

Arda Güler’in Elche CF karşısında kaydettiği golün mesafesi merak konusu olurken, LaLiga tarafından yapılan açıklama tartışmalara netlik kazandırdı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Elche CF karşısında kaydettiği uzun mesafeli golle büyük ses getirdi.

Maçta attığı bu sıra dışı golün ardından hem futbol kamuoyunda hem de sosyal medyada geniş yankı oluşurken, pozisyonun mesafesi merak konusu haline geldi.

Golün yaklaşık 70 metre civarında olduğu tahmin edilse de, konuya ilişkin net ölçüm LaLiga tarafından paylaşıldı.

LaLiga’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Arda Güler’in topu kaleye tam 68,6 metre mesafeden gönderdiği duyuruldu.

Paylaşımda ayrıca golün olasılığına dikkat çekilerek, “Gol olma ihtimali %0,1, %99,9 ise inanç” ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Arda Güler ise bu golün kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Genç futbolcu, uzun süredir benzer denemeler yaptığını ifade ederek, “Şükürler olsun. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum.” sözleriyle duygularını paylaştı.

