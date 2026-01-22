Eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın 2023 yılında sona eren boşanma davasında, mahkemede tanıklık yapan bir kadın Ban’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

HAKİM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Tanık kadın, iş görüşmesi amacıyla Ban ile bir araya geldiğini ve bu sırada cinsel taciz ve saldırıya uğradığını öne sürmüştü. Bunun üzerine boşanma davasına bakan hakim, durumu savcılığa taşıyarak suç duyurusunda bulunmuştu.

BAN: KOMPLO İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında “cinsel taciz” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından iddianame hazırladı. Olayın geçtiği öne sürülen ofis ve otel kayıtları ile iletişim delilleri dosyaya girerken Ban, tüm suçlamaları reddederek kendisine komplo kurulduğunu savunmuştu.

TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre, Ban’ın yargılandığı ceza davasında karar çıktı. Mahkeme, Ban’ın üzerine atılı suçlardan beraat etmesine hükmetti. Kararda, müştekinin beyanlarının inandırıcı bulunmadığı vurgulandı.