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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türk Hava Kurumu (THK) Türkkuşu İnönü Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine, Bilecik'in Bozüyük ilçesi nüfusuna kayıtlı Pilot Kamil Demirkan atandı.

22 yıllık havacılık tecrübesine sahip olan Demirkan, 2024 yılında THK bünyesinde yelken kanat öğretmen pilotu ve kalite sorumlusu olarak göreve başladı. Havacılık kariyerinde farklı kademelerde önemli görevler üstlenen Demirkan, 2018-2024 yılları arasında çok hafif hava araçları uçuş eğitim okulunda kalite ve emniyet yönetim sistemi müdürlüğü görevini yürüttü.

UPS lisansı, kalite yönetim sertifikaları, SMS sertifikası ve eğiticinin eğitimi sertifikalarına sahip olan Demirkan, 2024-2026 yılları arasında çok hafif hava araçları uçuş eğitim okulu müdürlüğü ve eğitim müdürlüğü görevlerinde bulundu. Son olarak 2026 yılında Türkkuşu İnönü Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine getirildi.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Atamanın ardından THK Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar ile yönetim kurulu üyeleri, Kamil Demirkan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

TÜRKİYE'NİN SPORTİF HAVACILIK ÜSSÜ

Eskişehir'de faaliyet gösteren Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, Türkiye'nin en köklü sportif havacılık eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Atatürk'ün talimatıyla 1936 yılında kurulan merkez, planör, paraşüt, yelken kanat, yamaç paraşütü ve model uçak branşlarında yıl boyunca eğitim veriyor.

118 personelin görev yaptığı merkezde iki çim pist, uçuş kulesi, hangarlar, brifing salonları, sağlık ve itfaiye birimleri ile yüzlerce kursiyeri ağırlayabilecek konaklama imkânı bulunuyor. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce havacılık tutkunu, İnönü'de eğitim alarak sportif havacılıkla tanışıyor.

THK Bilecik Şubesi, hemşehrileri Pilot Kamil Demirkan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, atamanın hem Türk Hava Kurumu hem de bölge havacılığı adına hayırlı olmasını temenni etti.