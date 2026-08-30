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Facebook'un kuruluş sürecini ve ilk yıllarını konu alan ikonik film "The Social Network", yıllar sonra devam halkasıyla beyaz perdeye taşınıyor. Sony imzasını taşıyan ve 9 Ekim'de vizyona girmesi planlanan "The Social Reckoning" için tanıtım faaliyetleri hız kazanırken, merakla beklenen yeni fragman da resmi olarak paylaşıldı.

THE SOCIAL RECKONING KONGRE SORUŞTURMASINI ODAĞINA ALIYOR

Yeni filmin senaryo temelini, 2021 yılında The Wall Street Journal bünyesinde yayımlanan "The Facebook Files" haber serisi oluşturuyor. Platformun perde arkasındaki süreçlerinin kamuoyuna sızmasıyla başlayan olaylar zinciri, Mark Zuckerberg'in Amerikan Kongresi karşısına çıkarak ifade verdiği kapsamlı bir soruşturma sürecine odaklanıyor.

İlk filme doğrudan bir devam halkası olarak tasarlanan yapımda, Mark Zuckerberg karakterini bu kez farklı bir oyuncu canlandırıyor. İlk filmde Zuckerberg'e hayat veren Jesse Eisenberg kadroda yer almazken, ana karakteri "Succession" dizisiyle tanınan Jeremy Strong üstleniyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Strong'a Jeremy Allen White, Mikey Madison ve Bill Burr gibi isimler eşlik ediyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA BU KEZ AARON SORKIN OTURUYOR

Projeler arasındaki tek büyük değişim başrol oyuncusuyla sınırlı kalmıyor. İlk yapıtın yönetmenliğini üstlenen David Fincher, devam projesinde yer almıyor. İlk filmde yalnızca senarist olarak görev yapan Oscar ödüllü Aaron Sorkin, bu kez projenin yönetmen koltuğuna da bizzat oturuyor. "Molly's Game" yapımıyla yönetmenliğe adım atan Sorkin, yeni halkanın tüm reji sürecini tek başına yönetiyor.