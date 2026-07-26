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Sinema eleştirmeni Tunca Arslan, Aydınlık gazetesinde kaleme aldığı yazısında Christopher Nolan imzalı "The Odyssey" filmini kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Arslan, Homeros'un "Odysseia" destanının özüne bağlı kalındığını belirterek, Nolan'ın modern sinema diliyle güçlü ve etkileyici bir uyarlamaya imza attığını ifade etti.

Filmin metafizik unsurlara gereğinden fazla yaslanmamasını önemli bir tercih olarak değerlendiren Arslan, destanın yalnızca bir kahramanın eve dönüş hikâyesi olmadığını, aynı zamanda iktidarın yeniden inşasını ve sınıflı toplum düzeninin kültürel izlerini anlatan tarihsel bir metin niteliği taşıdığını vurguladı.

Yazısında Penelope karakterinin iktidarın sembolü olarak konumlandırıldığını, taliplerin öldürülmesinin ise egemen sınıfın politik şiddet yoluyla iktidarını korumasını temsil ettiğini belirten Arslan, Truva Atı sahnesi, oyunculuk performansları ve müzikleri de övgüyle değerlendirdi. Arslan, filmi "olabilecek en iyi, en ayrıntılı ve en görkemli uyarlama" sözleriyle tanımladı.

Öte yandan piyanist Fazıl Say ise filmi sert sözlerle eleştirmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Say, "On üzerinden sıfır verdik. Sıfır! Sıfır! Sıfır!" ifadelerini kullanarak, yapımın oluşturduğu büyük beklentiyi hak etmediğini savunmuştu