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Kaynak: Haber Merkezi

Birgün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik'in haberi ve ardından Sözcü yazarı Nedim Bayhan'ın CHP'nin rozet törenine ilişkin paylaştığı video haber, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bayhan'ın videosundaki kişi, dizi ve filmlere figüran temin eden bir ajans tarafından arandığını öne sürerek, CHP'nin toplantısına katılması karşılığında kendisine 1000 TL nakit ödeme teklif edildiğini iddia etti.

Söz konusu iddiaların kamuoyunda gündem olmasının ardından çok sayıda gazeteci ve yorumcu sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EMRE KONGAR: 'ÇOK ÜZÜCÜ'

Bu haber büyük bir skandalı belirtiyor; gerçekten inanmakta güçlük çekiyorum. Butlancıların partiyi taşıdığı yer çok çok üzücü… CHP bu noktalara taşınmamalıydı!

KÜRŞAD OĞUZ: 'YÜZYILLIK PARTİYİ SİRKE ÇEVİRDİLER'

Atatürk’ün mirası yüzyıllık partiyi bir ayda sirke çevirdiler. Ne cumhuriyet bıraktılar ne halk. Seçim kazanan parti parasını figüranlara yedirmekle meşguller. Devlet Bahçeli haklı; o para ellerinden alınmalı. Belli ki 2023 Kasım’ında arınan partiyi tekrar kirletmeye gelmişler

YAVUZ DEĞİRMENCİ: 'ÜLKEDEKİ KÖLELİK DÜZENİNİ DE İFŞA ETTİ'

Butlancıların figüran skandalı sadece siyasi bir rezaleti ifşa etmedi. Ülkemizdeki köle düzenini de ifşa etti. İnsanlar hiçbir güvencesi olmayan gündelik bir iş için saatlerce aç susuz kalıp sadece 950 lira için binbir rezilliğe katlanıyor. Aralarında atanamayan öğretmen de var.

FATİH ALTAYLI: 'SİZ ÖNCE KENDİNİZ ARININ

Birgün muhabiri Ebru Çelik’e 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻. Şaşırdık mı! Tipik Kılıçdaroğlu beceriksizliği. Tipik rezillik. 🤮Bir de arınma diyorlar. Siz önce kendiniz arının

GANİ MÜJDE: 'HEM ÇOK GÜLDÜM HEM DE ÇOK ACIDIM'