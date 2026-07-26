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Kaynak: İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, gece saatlerinde Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ve gökyüzünü kaplayan yoğun duman mahallede paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, binanın üçüncü katı kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.