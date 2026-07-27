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Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi The Odyssey, vizyondaki güçlü performansını ikinci haftasında da sürdürdü. Film, ABD gişesinde ikinci hafta sonunda 87 milyon dolar hasılat elde ederek açık ara liderliğini korudu.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE PERFORMANS

Box Office Türkiye'nin aktardığı bilgilere göre, 100 milyon doların üzerinde açılış yapan filmlerde ikinci hafta sonunda yaklaşık yüzde 50'lik düşüş normal kabul edilirken, The Odyssey yalnızca yüzde 29,6'lık bir gerileme yaşadı.

Bu performansıyla film, güçlü rakiplerin vizyona girmesine rağmen gişedeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

10 GÜNDE 639,6 MİLYON DOLAR

Christopher Nolan'ın yeni yapımı, dünya genelinde sadece 10 günde 639,6 milyon dolar hasılata ulaştı.

Sektör değerlendirmelerine göre filmin vizyon macerasını 1,3 milyar doların üzerinde tamamlaması bekleniyor. The Odyssey, 1,1 milyar dolar barajını aşması halinde Christopher Nolan'ın bugüne kadarki en yüksek gişe hasılatına ulaşan filmi olacak ve The Dark Knight Rises'ı geride bırakacak.

GİŞEDE İLK BEŞ

ABD gişesinde ikinci sırada Moana canlı aksiyon uyarlaması 10,5 milyon dolarla yer aldı.

2026'nın en çok hasılat elde eden filmi konumundaki Toy Story 5, altıncı hafta sonunda 10 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı.

Broadway uyarlaması Hadestown: The Musical, açılış hafta sonunda 9,7 milyon dolarla dördüncü sıraya yerleşirken, Minions & Monsters ise 9,6 milyon dolarlık hasılatla ilk beşi tamamladı.