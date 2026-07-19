Yönetmen koltuğunda yeniden Matt Reeves'in oturduğu ve Robert Pattinson'ın başrolde yer aldığı The Batman 2 filminin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi. Çekimlerine geçtiğimiz ay başlanmasına rağmen prodüksiyon takviminde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte filmin vizyon tarihi 18 Şubat 2028 olarak belirlendi. Erteleme kararı ile birlikte yapımdan ilk kısa fragman da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Oyuncu kadrosunda Colin Farrell, Andy Serkis ve Jeffrey Wright gibi ilk filmden tanınan isimlerin rollerini tekrarlayacağı yapımın kadrosuna bu kez Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance ve Brian Tyree Henry gibi isimler dahil oldu.

YENİ HİKAYEDE ÇİZGİ ROMAN ESİNTİSİ

Gotham kentinin tanınan savcısı Harvey Dent ve eşi Gilda'nın olayların merkezinde yer alacağı filmde hikayenin, çizgi roman serisi The Long Halloween'den uyarlanacağı belirtiliyor. Kadroya yeni katılan Scarlett Johansson'ın ise bu hikayede kritik bir öneme sahip olan Gilda Dent karakterine hayat vereceği ifade ediliyor.