Tarlada hasat başladı fiyatı 1 yılda 10 kat arttı: 'Tarihte görülmedi, altın oldu'

"Mısır'dan İthal Edilmesine Karşıyız, Ay Sonunda Bollaşacak"

Fiyatların fahiş seviyelere tırmanmasından bir üretici olarak vicdani rahatsızlık duyduğunu ve dengeli bir piyasadan yana olduklarını vurgulayan üretici Celalettin Çelik, dışarıdan ithalat yapılması fikirlerine ve iç piyasadaki stokçuluk eğilimlerine şu sözlerle meydan okudu:

"Fiyatların bu kadar yükselmesine de karşıyız. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak istiyorsak fiyatın makul seviyelerde kalması lazım. Biz tarımın devamlılığından yanayız.