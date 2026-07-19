Türkiye'nin en önemli tarım üslerinden biri olan Amasya ve Suluova havzasında, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı yağışlar nedeniyle yazlık ekim alanlarında büyük bir üretim şoku yaşanıyor. Hasat dönemindeki düşüş, pazar ve market tezgahlarına doğrudan yansıyarak tüketicinin bütçesini zorlamaya başladı.
Tarlada hasat başladı fiyatı 1 yılda 10 kat arttı: 'Tarihte görülmedi, altın oldu'
Türk mutfağının vazgeçilmez temel taşı olan bu stratejik mahsul, en çok üretildiği ikinci merkez olan Amasya'da tarihin en çalkantılı dönemini yaşıyor. Bir yıl içerisinde tam 10 katına fırlayarak tarihe geçen ürün için esnaf "adeta altın oldu" nitelendirmesinde bulundu.Kaynak: DHA / İHA
"Fiyatı Bir Yılda 10 Katına Çıktı, Tarihte Görülmemiştir"
Türkiye'nin adeta bu mahsuldeki deposu sayılan şehirde uzun yıllardır semt pazarlarında esnaflık yapan Salih Yılmaz, yaşanan fiyat kırılmasını şu sözlerle özetledi:
"Fiyatı bir yılda 10 katına çıktı. Tarihte görülmemiştir. Nedeni ise ekim ve verim azlığı.
Erkenci üründe depolama olmaz. Günlük sökülüp pazarlanır. Geçen sene bu dönemde çok düşük fiyattan verdiğimiz mahsulü şimdi 10 katı fiyatla satıyoruz. Adeta altın oldu."
Aşırı Yağışlar Tarımsal Üretimin Kimyasını Bozdu
İlkbahar aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde gerçekleşen aşırı yağışların ekili arazilerdeki bitki sağlığını ve verimliliği doğrudan vurduğunu belirten bölge üreticilerinden Celalettin Çelik, üretim sahalarındaki kaybı şu net rakamlarla ortaya koydu:
"Bu yıl aşırı yağış mahsulün dengesini bozdu. 8 bin dönüm erkenci ürün ekilen arazilerde normalde 60 bin tona yakın ürün alınacağına 35 bin ton ancak hasat edilebildi."
"Mısır'dan İthal Edilmesine Karşıyız, Ay Sonunda Bollaşacak"
Fiyatların fahiş seviyelere tırmanmasından bir üretici olarak vicdani rahatsızlık duyduğunu ve dengeli bir piyasadan yana olduklarını vurgulayan üretici Celalettin Çelik, dışarıdan ithalat yapılması fikirlerine ve iç piyasadaki stokçuluk eğilimlerine şu sözlerle meydan okudu:
"Fiyatların bu kadar yükselmesine de karşıyız. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak istiyorsak fiyatın makul seviyelerde kalması lazım. Biz tarımın devamlılığından yanayız.
Fiyatın yükselmesinden mutlu değilim. Çünkü benim ülkeme Mısır'dan ağaç gibi ürünlerin getirilmemesi lazım. Ay sonunda Türkiye'de ürün bollaşacak. Ama bu süreçte insanımız fırsatçılık yapıyor. Biz hiçbir zaman fırsatçılıktan yana değiliz. Vicdani rahatsızlığımız var."
Kışlık Hasat Dönemiyle Birlikte Tezgahlarda Rahatlama Bekleniyor
Piyasadaki fahiş fiyat dalgalanmalarına dair umut verici açıklama ise Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven’den geldi. Güven, Eylül ve Ekim aylarından itibaren kışlık türlerin hasadına başlanmasıyla birlikte piyasadaki arzın artacağını ve fiyatların hızla gerileyeceğini öngördüklerini belirtti. Pazarcı esnaflarından Şahsenem Gelir ise geçmiş yılların aksine bu yıl ürünün tarlada kalmadığını, değerini bulduğu için çevreye dökülüp heba olmaktan kurtulduğunu ifade etti. Bölge sakinlerinden Zeki Demir adlı vatandaş ise duruma tepki göstererek, "Fiyatlar rekora koşuyor. Bu olmaz. Amasya, Suluova bu işin yatağı. Niye böyle oldu bilmiyorum" diyerek yetkililerden çözüm talep etti.