SGK uzmanı Aziz Çelik tarihi duyurdu: Emekli maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması

"Bugünkü politikalar çerçevesinde bunu beklemiyorum ama seçim dönemlerinde hem siyaset hem de hukuk alanında enteresan işler yaptıklarını görüyoruz. Böyle bir şeye mecbur kaldıklarında, son dakikada siyasi bir manevra olarak bu adımı atarlar mı? Bu tamamen onların siyasi manevra kabiliyetine bağlı. Ancak izledikleri ekonomi politikası açısından bakarsak, bu hükümetin kademe sorununu çözecek bir yaklaşıma sahip olduğunu düşünmüyorum."