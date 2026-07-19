SGK Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Baba Ocağı YouTube kanalında katıldığı yayında kademeli emeklilik beklentileri, hükümetin sosyal güvenlik politikaları ve emekli maaşlarındaki erimeye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı Aziz Çelik tarihi duyurdu: Emekli maaşı ve asgari ücrete zam açıklaması
SGK uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, iktidarın seçim döneminde yapacağı zam planını tek tek açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Hükümetin mevcut ekonomi programı dahilinde kademeli emeklilik konusunda bir adım atmasını beklemediğini belirten Çelik, en düşük emekli aylığı ile ortalama aylık arasındaki makasın kapanarak herkesin "dipte eşitlendiğine" dikkat çekti.
Kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberlerdeyken, SGK Uzmanı Aziz Çelik bu konuda umutlu konuşmadı. Hükümetin sosyal güvenliğe ayrılan kaynakları artırmak yerine kısmaya çalıştığını ifade eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Kitabın ortasından cevap vereyim; ben kademeli emeklilik konusunda bir adım beklemiyorum. Çünkü hükümet, EYT meselesinin hemen ardından 'Keşke bunu yapmasaydık, EYT'yi yaptık, sosyal güvenlik sistemini batırdık' gibi demagojilere başvuruyor. Sosyal güvenliğe kaynak ayırmıyorlar, tam tersine kaynakları kısıyorlar."
Kademeli emeklilik meselesinin EYT'den çok daha geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini vurgulayan Çelik, çözümün ancak hükümetin bütçeden ve gayri safi yurt içi hasıladan (GSYİH) sosyal güvenliğe daha fazla pay ayırmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.
. Emekli aylıklarının sadece toplanan primlerle yüksek tutulamayacağını hatırlatan ünlü uzman, devletin ve kamunun sisteme güçlü bir katkıda bulunması gerektiğini, ancak mevcut yönetimin böyle bir niyetinin olmadığını savundu.
Mevcut ekonomi politikaları çerçevesinde bir düzenleme öngörmediğini yineleyen Çelik, seçim dönemlerindeki siyasi hamlelere ise açık kapı bıraktı:
"Bugünkü politikalar çerçevesinde bunu beklemiyorum ama seçim dönemlerinde hem siyaset hem de hukuk alanında enteresan işler yaptıklarını görüyoruz. Böyle bir şeye mecbur kaldıklarında, son dakikada siyasi bir manevra olarak bu adımı atarlar mı? Bu tamamen onların siyasi manevra kabiliyetine bağlı. Ancak izledikleri ekonomi politikası açısından bakarsak, bu hükümetin kademe sorununu çözecek bir yaklaşıma sahip olduğunu düşünmüyorum."
Seçime doğru asgari ücrette ve emekli maaşlarında büyük bir refah artışı da beklemediğini ekleyen Çelik, 2027 yılı içerisinde sadece resmi enflasyonun birkaç puan üzerinde bir artış yapılarak sürecin geçiştirilebileceğini tahmin etti.
Emekli aylıklarındaki adaletsizliği rakamlarla gözler önüne seren Prof. Dr. Aziz Çelik, son yapılan artışlarda milimetrik hesaplar yapıldığını ve hiçbir iyileştirmeye gidilmediğini söyledi. En düşük emekli aylığı artışında "17,76'lık" zam oranının kuruşu kuruşuna eklendiğini, bütçenin 24 bin liraya bile yuvarlanmadığını belirten Çelik, ortalama maaşlar ile en düşük maaşlar arasındaki uçurumu şu verilerle özetledi:
2019 yılında ortalama emekli aylığı, en düşük emekli aylığının tam yüzde 92 üzerindeydi. Geçmişteki bu oranın korunması durumunda, bugün en düşük aylık 23 bin 552 lira seviyesindeyken, ortalama emekli aylığının kabaca 40 bin lira olması gerekirdi. Son düzenlemelerle birlikte ortalama emekli aylığı ancak 27 bin 100 lira seviyesine çıkabiliyor.
Geçmişte yüzde 92 olan bu farkın günümüzde yüzde 15'e kadar gerilediğini belirten Çelik, "Makas iyice kapandı, herkes dipte eşitlendi" diyerek emeklilerin sistemli bir şekilde yoksulluk sınırının altında birleştirildiğini vurguladı.