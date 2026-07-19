Enerji maliyetleri küresel ekonominin en önemli gündemlerinden biri olmaya devam ederken, GlobalPetrolPrices tarafından yayımlanan 2025 verileri ülkelerin kişi başına yıllık enerji harcamalarını gözler önüne serdi.
Türkiye enerji faturasında dünyada kaçıncı sırada? Liste açıklandı
GlobalPetrolPrices verileri, ülkelerin kişi başına yıllık enerji harcamalarını ortaya koyarken Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Araştırmaya göre, enerji faturalarının en yüksek olduğu ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa’da yer alıyor. Soğuk iklim koşulları, yüksek tüketim, karbon vergileri ve enerji dönüşüm maliyetleri bu ülkelerde hane halkı harcamalarını ciddi şekilde artırıyor.
Zirvede Avrupa ülkeleri var
Listede ilk sırada yıllık kişi başına 1.926 dolar enerji harcamasıyla İsveç yer aldı. İsveç’i Finlandiya (1.786 dolar) ve Avusturya (1.709 dolar) takip etti. İlk 10’da yer alan ülkelerin büyük bölümünün Avrupa’dan olması dikkat çekti.
ABD orta sıralarda
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD, kişi başına yıllık 1.042 dolar enerji harcamasıyla listenin 16’ncı sırasında yer aldı. Birleşik Krallık 17’nci, Yunanistan ise 21’inci sırada bulunuyor.
Türkiye alt sıralarda kaldı
Araştırmaya göre Türkiye’de kişi başına yıllık enerji harcaması 135 dolar olarak hesaplandı. Bu rakamla Türkiye, 60 ülkelik listede 53’üncü sırada yer aldı.
Türkiye; Ukrayna’nın hemen ardından gelirken, Dominik Cumhuriyeti, Belarus, Ekvador, Ürdün, Kazakistan, Vietnam ve Senegal gibi ülkelerin önünde konumlandı.
Düşük faturanın nedenleri
Uzmanlara göre Türkiye’de enerji harcamalarının Avrupa’ya kıyasla düşük kalmasında devlet destekleri, uygulanan tarife sistemi ve hane halkının gelir düzeyi etkili oluyor. Ancak enerji ithalatına bağımlılık, döviz kuru dalgalanmaları ve doğal gaz maliyetleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
ENERJİ FATURALARI EN YÜKSEK İLK 60 ÜLKE
1. İsveç – 1.926
2. Finlandiya – 1.786
3. Avusturya – 1.709
4. Danimarka – 1.583
5. Almanya – 1.450
6. İsviçre – 1.388
7. Çekya – 1.214
8. Fransa – 1.195
9. İtalya – 1.139
10. Hollanda – 1.137
11. Grönland – 1.132
12. Norveç – 1.127
13. Lüksemburg – 1.111
14. Belçika – 1.107
15. İrlanda – 1.087
16. ABD – 1.042
17. Birleşik Krallık – 965
18. Güney Kıbrıs – 951
19. Slovenya – 812
20. Polonya – 786
21. Yunanistan – 764
22. Kanada – 748
23. İspanya – 710
24. Moldova – 695
25. Litvanya – 692
26. Japonya – 683
27. Yeni Zelanda – 675
28. Hırvatistan – 637
29. Portekiz – 633
30. Slovakya – 594
31. Şili – 587
32. Sırbistan – 587
33. Uruguay – 574
34. Romanya – 464
35. Kuzey Makedonya – 451
36. Botsvana – 450
37. Bulgaristan – 444
38. Güney Kore – 428
39. Karadağ – 424
40. Macaristan – 378
41. Singapur – 342
42. Malta – 318
43. Kosova – 294
44. Tayvan – 273
45. Brezilya – 256
46. Arnavutluk – 247
47. Kosta Rika – 213
48. Ermenistan – 200
49. Çin – 173
50. Filipinler – 160
51. Gürcistan – 143
52. Ukrayna – 136
53. Türkiye – 135
54. Dominik Cumhuriyeti – 134
55. Belarus – 123
56. Ekvador – 119
57. Ürdün – 116
58. Kazakistan – 102
59. Vietnam – 95
60. Senegal – 89