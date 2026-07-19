Türkiye enerji faturasında dünyada kaçıncı sırada? Liste açıklandı

Araştırmaya göre, enerji faturalarının en yüksek olduğu ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa’da yer alıyor. Soğuk iklim koşulları, yüksek tüketim, karbon vergileri ve enerji dönüşüm maliyetleri bu ülkelerde hane halkı harcamalarını ciddi şekilde artırıyor.