Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Medya Kritik” programında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçmişte 5 yıl boyunca Kütahyalı ile yakın arkadaşlık yaptığını belirten Küçük, eski dostunun paraya olan zaafını ve adını karıştığı kirli ilişkileri bir bir ifşa etti.

"BENİM ADIMI KULLANARAK İŞ İNSANLARINI TEHDİT ETTİ"

Rasim Ozan Kütahyalı ile oturdukları her masada konunun mutlak suretle paraya geldiğini vurgulayan Cem Küçük, bu dostluk yüzünden kendisinin de büyük mağduriyetler yaşadığını belirtti. Kütahyalı’nın illegal işlere giriştiğini iddia eden Küçük, şok edici bir şantaj suçlamasında bulundu: "Gitmiş bir iş adamından para istemiş. Bunu yaparken benim de adımı vermiş; 'Para vermezsen Cem’e senin hakkında yazılar yazdırırım' diyerek benim ismimle insanları tehdit etmiş. Onun bu hamleleri yüzünden ben de çok sıkıntı çektim."

"ADLİ KAYNAKLAR SÖYLEDİ: PARA AKLIYOR"

Kütahyalı hakkında son dönemde çıkan yasa dışı bahis iddialarına da açıklık getiren Cem Küçük, konuyu adli mercilere sorduğunu ifade etti. Küçük, "Adli kaynaklara bizzat sordum. Yasa dışı bahis oynamadığını ancak parayı akladığını net bir şekilde söylediler" diyerek tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.

"MESELE NETLEŞTİĞİNDE KİMSE ARKASINDA DURMAYACAK"

Yaşanan bu sürecin ardından medyadaki kimsenin Kütahyalı’ya siper olmayacağını belirten Küçük, ilkeli bir duruş sergileyeceklerini söyledi. Küçük, sözlerini şu net mesajla noktaladı: "Rasim ile ilgili bu meseleler hukuken ve tamamen netliğe kavuştuğunda, bizim camiadan hiç kimse dönüp de onu savunmaz. İlkesel bakış açımız bunu gerektirir."