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2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'da yeni dönem başlıyor.

Takvim'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etme kararı alırken, teknik heyette önemli değişiklikler yapılacak.

TEKNİK EKİBE MENTÖR DESTEĞİ

Haberde yer alan bilgilere göre TFF ile Montella arasında yapılan görüşmelerde, Uluslar Ligi öncesinde teknik heyetin yeniden yapılandırılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Bu kapsamda Montella'nın ekibine mutlaka bir mentör dahil edilecek. Ayrıca atletik performans ekibinde de değişiklik yapılması gündemde.

KADRO TERCİHLERİ DEĞİŞECEK

Montella'nın bundan sonraki süreçte form grafiği yüksek oyunculara daha açık yaklaşacağı ve kadro seçimlerinde daha esnek davranacağı belirtildi.

Dünya Kupası boyunca eleştirilen 9 numarasız oyun sistemi de yeniden değerlendirilecek. Teknik heyetin ya farklı bir oyun planına geçeceği ya da santrfor kullanımına daha fazla ağırlık vereceği ifade edildi.