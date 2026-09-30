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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Riva'daki Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme yaptığını, fakat söz konusu incelemeye ilişkin "Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği belirlendi.

Öte yandan "Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi." şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. TFF'nin açıklamasında, haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı,



"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve ilgili makamların çalışmalarının herhangi bir şekilde etkilememesi adına süreç boyunca gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Federasyonumuz, yetkili adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş birliğini sağlamaktadır.

Bununla birlikte, devam eden bir soruşturma üzerinden gerçeğe aykırı bilgilerin kamuoyuna aktarılması ve bu bilgilerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu, ilgili kurullarını veya çalışanlarını zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez.

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere, kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı, yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarımızın kullanılacağını, ilgili kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgi ve açıklamalar dışındaki, kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."