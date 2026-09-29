Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu iddiası: “TFF Başkanlığını bırakıyor” - Resim : 1

Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürdü.

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“FEDERASYON BAŞKANLIĞINI BIRAKIYOR”

Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu iddiası: “TFF Başkanlığını bırakıyor” - Resim : 3

“Veeee veeeee İbrahim Hacıosmanoğlu federasyon Başkanlığını bırakıyor.”

Çakar'ın Hacıosmanoğlu hakkındaki bu iddiası kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.