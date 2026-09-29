Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürdü.
“FEDERASYON BAŞKANLIĞINI BIRAKIYOR”
Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Veeee veeeee İbrahim Hacıosmanoğlu federasyon Başkanlığını bırakıyor.”
Çakar'ın Hacıosmanoğlu hakkındaki bu iddiası kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.