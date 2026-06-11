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A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürürken, kadroda önemli bir gelişme yaşandı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk karşılaşmasında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takım kampıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TFF'nin duyurusuna göre, 2026 Dünya Kupası nihai kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye giden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki kamptan ayrılacak.

A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Takım, Avustralya karşılaşmasının ardından 20 Haziran'da Paraguay, 26 Haziran'da ise Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.