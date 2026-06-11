Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler

Maddi açıdan yük oluşturan uzun eğitim dönemleri yerine iki yıllık uygulamalı programları tamamlayanlar, özel sektörde güvenceli bir kariyerin ve yüksek maaşların kapısını erkenden aralayabiliyor. Şirketlerin, öğrencileri henüz staj dönemindeyken doğrudan işe aldığı bu dinamik sektörler, özellikle lise ve üniversite tercihi yapacak adaylar için yeni bir rota çiziyor.