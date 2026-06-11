Yeniçağ Gazetesi
11 Haziran 2026 Perşembe
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Anasayfa Yaşam Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler

Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler

4 yıllık diplomalar yerine pratik uzmanlık ve hız öne çıkıyor. Teknoloji, yapay zeka gibi sektörlerde yaşanan nitelikli personel krizi, özel sektörü 2 yıllık ön lisans mezunlarına yöneltti. Öğrencileri henüz staj dönemindeyken havada kapan üniversite bölümlerini mercek altına aldık.

Kaynak: Diğer
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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 1

İş gücü piyasasında yaşanan köklü değişimler, hızla iş hayatına atılmayı ve yüksek gelir elde etmeyi amaçlayan adayların teknik uzmanlık sunan ön lisans programlarını tercih etmesine neden oluyor.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 2

Üniversite mezunları arasında istihdam sorunlarının arttığı bu dönemde, uzmanlar özel sektörde yoğun talep gören ve geleceği parlak olan 2 yıllık bölümleri paylaştı. Söz konusu programlar, klasik 4 yıllık lisans eğitimlerinin aksine, doğrudan sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknik uzman açığını kapatmaya odaklanıyor.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 3

Sözcü'de yer alan habere göre, teknoloji ve sanayi alanlarındaki süratli gelişim, firmaların diplomaya ayrılan süreden ziyade adayların pratik uygulama becerilerini kriter olarak belirlemesine zemin hazırladı. Yapay zekâ destekli iş kolları, otonom sistemler ve dijital sağlık gibi sektörlerdeki nitelikli personel eksikliği, ön lisans mezunlarının lisans mezunlarına kıyasla çok daha kısa sürede iş bulmasını sağlıyor.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 4

Maddi açıdan yük oluşturan uzun eğitim dönemleri yerine iki yıllık uygulamalı programları tamamlayanlar, özel sektörde güvenceli bir kariyerin ve yüksek maaşların kapısını erkenden aralayabiliyor. Şirketlerin, öğrencileri henüz staj dönemindeyken doğrudan işe aldığı bu dinamik sektörler, özellikle lise ve üniversite tercihi yapacak adaylar için yeni bir rota çiziyor.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 5

İŞTE GELECEĞİ PARLAK O BÖLÜMLER:

Akıllı Sera Teknolojileri: Yapay zekâ kontrollü dikey tarım, otomatik sulama ve sensör tabanlı yeni nesil tarım üreticiliğini yönetir.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 6

Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği: Geleceğin temiz enerji kaynağı olan hidrojen teknolojileri ve
batarya/enerji depolama sistemleri üzerine odaklanır.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 7

Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği: Hastanelerde ve e-Nabız benzeri sistemlerde biriken tıbbi verilerin güvenli ve düzenli bir şekilde işlenmesini sağlar.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 8

Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği: Giyilebilir sağlık teknolojileri, uzaktan hasta takibi ve e-sağlık altyapılarının yönetimini üstlenir.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 9

İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi: Savunma sanayisinden lojistiğe, tarımdan haritacılığa kadar geniş bir alanda kullanılan drone ve İHA sistemlerinin teknik bakımını yürütür.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 10

Robotik ve Yapay Zeka: Endüstri 4.0 ve akıllı üretim süreçlerinde kullanılan robotların programlanması ve işletilmesini sağlar.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 11

Otonom Sistemler Teknikerliği: Sürücüsüz araçlar, fabrikalardaki akıllı robotlar ve kendi kendine karar
verebilen sistemlerin bakım, onarım ve işletmesini üstlenir.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 12

Bulut Bilişim Operatörlüğü: Verilerin fiziksel sunucular yerine bulut sistemlerinde depolanması, optimize edilmesi ve yönetilmesi süreçlerini yürütür.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 13

Oyun Geliştirme ve Programlama: Küresel çapta kodlama ve tasarım süreçlerini yürütecek teknik personeli eğitir.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 14

Büyük Veri Analistliği: Şirketlerin dijital ortamda biriken devasa veri yığınlarını işleyerek anlamlı stratejilere dönüştüren teknik uzmanları yetiştirir.

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Özel sektör bu mezunları havada kapıyor: İşte 2 yıllık o bölümler - Resim: 15

Yapay Zeka Operatörlüğü: Yapay zeka modellerini eğiten, veri girişlerini sağlayan ve günlük operasyonel süreçlerde bu teknolojiyi yöneten profesyoneller yetiştirir.

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