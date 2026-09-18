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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden bir kulübün sezonun ilk iki karşılaşmasına çıkmaması üzerine yaptırım kararı aldı.

Son olarak 12 Eylül 2026 tarihinde oynanması planlanan karşılaşmada takımın belirlenen saatte sahaya gelmemesi üzerine dosya PFDK'ya taşındı. Kurul, aynı eylemin sezon içerisinde ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesini uyguladı.

KÜME DÜŞÜRÜLEN TAKIM YENİ MALATYASPOR

TFF'nin açıkladığı karara göre söz konusu kulübün Yeni Malatyaspor olduğu belli oldu. Sarı-siyahlı ekip, 12 Eylül'de oynanması gereken Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşılaşmasına çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve bir alt lige düşürüldü.

RAKİPLERİ HÜKMEN GALİP SAYILACAK

PFDK kararına göre Yeni Malatyaspor'un bundan sonra fikstürde karşılaşacağı takımlar, müsabakaları oynamadan hükmen galip sayılacak. Böylece sarı-siyahlı ekibin sezonun kalan bölümündeki karşılaşmaları oynanmayacak.

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaşmalara çıkmaması sonrası küme düşmüştü.