Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Junior Olaitan, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında sergilediği performansla öne çıktı. Siyah-beyazlıların rakibini 4-1 mağlup ettiği mücadelede Olaitan, 2 asistle galibiyete önemli katkı sağladı.

Genç oyuncu hücumdaki katkısının yanı sıra mücadele gücüyle de dikkat çekti. Olaitan, karşılaşmada 3 şut pası verirken 14 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 44 pasının 36'sında isabet sağlayan futbolcu, yüzde 82 pas isabet oranına ulaştı.

SERGEN YALÇIN 2 YIL İÇİNDE GİDER DEMİŞTİ

Sergen Yalçın'ın daha önce Olaitan hakkında yaptığı değerlendirme de bu performansın ardından yeniden gündeme geldi.

Yalçın, genç oyuncuyla ilgili, “Oyunun her bölümünde var. Ben oyuncuyu aldığımda 'Bu nereden çıktı?' dediler. Tahmin ediyorum, 2 sene içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takıma gider” ifadelerini kullanmıştı.

“BEŞİKTAŞ'IN EN İYİ OYUNCUSU”

Olaitan'ın farklı pozisyonlarda görev yapabildiğine dikkat çeken Sergen Yalçın, oyuncunun hem hücum hem de savunmadaki katkısını öne çıkardı.

Yalçın, “Bugün itibariyle Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu tartışmasız Junior Olaitan” değerlendirmesinde bulundu.

Marsilya karşısında 2 asist yapan Olaitan'ın Avrupa sahnesindeki performansı, Yalçın'ın genç futbolcunun geleceğine ilişkin sözlerini yeniden gündeme taşıdı.