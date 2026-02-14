Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçildi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU DERBİYİ TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da haftanın sonucu merakla beklenen maçını tribünden takip etmek için memleketi Trabzon'a gitti.

Maçı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile birlikte izleyecek olan İbrahim Hacıosmanoğlu, başlama vuruşuna saatler kala Papara Park'a geldi.