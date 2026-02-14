İnsansız ve hibrit deniz platformlarında gelişim entegrasyonu ve ticarileştirilmesine yönelik stratejik işbirliği gerçekleştiren Türk ve İtalyan şirketleri, 2026 yılının ilk yarısında İtalya'da ilk satın alma sözleşmesini imzalamayı amaçlıyor.
Türkiye ve İtalya arasında dev anlaşma: İlk satın alma sözleşmesi imzalanacak
Türk ve İtalyan şirketleri, yılın ilk yarısında İtalya'da ilk satın alma sözleşmesini imzalamayı hedefliyor.Derleyen: Baran Yalçın
HAVELSAN, VN Maritime ve Piloda Defence, İtalya'da insansız ve hibrit (insanlı-insansız) deniz platformlarının geliştirilmesi, entegrasyonu ve ticarileştirilmesine yönelik stratejik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzaladı.
Yapılan anlaşmada VN Maritime ve Piloda Defence, İtalya'daki tüm insansız deniz aracı (İDA/USV) projelerinde HAVELSAN'ın münhasır temsilcisi ve sanayi ortağı olarak görevlendirildi.
HAVELSAN, otonom kontrol sistemleri, görev yönetim yazılımları, yapay zeka tabanlı algı çözümleri ve güvenli haberleşme mimarileri ile projeye ileri seviye savunma teknolojileri kazandıracak.
VN Maritime Technologies, yüksek performanslı deniz platformu tasarımı, hibrit kullanım konsepti ve sistem entegrasyon kabiliyeti ile platform mimarisinin ana yüklenicisi olarak görev yapacak.
Piloda Shipyard ise İtalya'daki tersane altyapısı, yerel sanayi katılımı, test-deniz kabul faaliyetleri ve yaşam döngüsü destek süreçlerini üstlenecek.
İŞBİRLİĞİ YENİ NESİL DENİZ PLATFORMLARINI İÇİNDE BARINDIRIYOR
İşbirliği tam otonom, uzaktan kumandalı ve insanlı-insansız hibrit modda görev gerçekleştirebilen yeni nesil deniz platformlarını içinde barındırıyor.
Söz konusu platformlar deniz gözetleme ve keşif (ISR), kaçakçılıkla mücadele, liman ve kritik tesis güvenliği, kıyı emniyeti ve sınır kontrolü, arama-kurtarma destek operasyonları gibi görevlerde kullanılmak üzere tasarlanıyor.
SÖZLEŞME İMZALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Türkiye ve İtalya, yılın ilk yarısında İtalya'da ilk satın alma sözleşmesinin imzalanması için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu ilk tedarikin, daha geniş kapsamlı bir İtalya insansız deniz platformu yol haritasının başlangıcı olması amaçlanıyor.
HAVELSAN, VN Maritime ve Piloda Defence, bu stratejik işbirliği ile insansız ve hibrit deniz platformları alanında devam ettirebilir, ölçeklenebilir ve yüksek katma değerli bir sanayi modeli oluşturmak için önemli bir adım atmış oldu.