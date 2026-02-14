Dövmeleriyle hem Türkiye’nin hem de dünya gündemindeydi: Nazan Ünal’ın başörtüsüz hali ortaya çıktı

Show TV ekranlarında yayınlanan programa 41 yaşında konuk olan Nazan Ünal, dikkat çeken yaşam öyküsü ve vücudunun büyük bölümünü kaplayan dövmeleriyle kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldıktan sonra dövmeleriyle uluslararası basında konuşulan Nazan Ünal hakkında yeni bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor. Ünal’ın yaklaşık 15 yıl önce bir evlilik programında yer aldığı ve o dönem başörtüsüz görüntülerinin bulunduğu ortaya çıktı.Derleyen: Hande Karacan
Ünal, evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek sunucu Didem Arslan Yılmaz’dan destek talep etmişti. Son gelişmelerle birlikte, yıllar önce bir evlilik programına katıldığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı.
Canlı yayında geçmişine dair açıklamalarda bulunan Ünal, 15 yıl önce Polonyalı sevgilisini bulma umuduyla bir izdivaç programına başvurduğunu söyledi. Ancak programın amacının düşündüğünden farklı olduğunu fark edince ayrıldığını belirtti.
Ünal, eski sevgilisinin kendisini programda gördüğünü ancak ilişkinin evlilikle sonuçlanmadığını ifade etti.
Geçmiş görüntülerine yönelik yorumlara da yanıt veren Nazan Ünal, “Eski hayatımı geride bıraktım.
Eğer beni mutlu edecekse neden dövme yaptırmayayım? Herkes önce kendi hayatına baksın,” sözleriyle eleştirilere karşı durdu.
Öte yandan, Ünal’ın başörtüsüz görüntüleri de ilk kez gündeme geldi. Sunucu Didem Arslan Yılmaz, bu görüntüler üzerine “Saçların çok güzelmiş, böyle de çok hoş görünüyorsun” yorumunda bulundu.
