Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi

Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi

Süper Lig devi Galatasaray'da geleceğe yatırım için kritik bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-kırmızılı ekip, genç yıldızını Fenerbahçe'ye kaptırabilir.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi - Resim: 1

Galatasaray'da önemli altyapı oyuncularından biri takımdan ayrılmak istiyor.

1 8
Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında forma giyen 17 yaşındaki santrfor Çağrı Balta’nın, kulübe veda etmek istediği iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre genç yetenek, Fenerbahçe'nin teklifini ve projesini kabul etti. A Takım içinde süre bulamama şikayeti olan Çağrı, sarı-lacivertli ekibe doğru...

2 8
Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi - Resim: 3

Genç golcü, geçen sezon U19 Süper Ligi’nde 31 maçta 22 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu; bu sezon ise 21 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

3 8
Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi - Resim: 4

Galatasaray'ın eski savunmacılarından ve A Milli Takım Antrenörü Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı'ya profesyonel sözleşme teklif edildi.

4 8
Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi - Resim: 5

Sabah’ta yer alan habere göre, 15 Mayıs’ta 18 yaşını dolduracak olan 2008 doğumlu futbolcu, Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalamayı kabul etmedi.

5 8
Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi - Resim: 6

Çağrı Hakan Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyor.

6 8
Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi - Resim: 7
7 8
Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi - Resim: 8
8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro