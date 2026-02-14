Galatasaray'da önemli altyapı oyuncularından biri takımdan ayrılmak istiyor.
Babasının izinden gitmedi: Genç yetenek Galatasaray yerine Fenerbahçe dedi
Süper Lig devi Galatasaray'da geleceğe yatırım için kritik bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-kırmızılı ekip, genç yıldızını Fenerbahçe'ye kaptırabilir.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında forma giyen 17 yaşındaki santrfor Çağrı Balta’nın, kulübe veda etmek istediği iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre genç yetenek, Fenerbahçe'nin teklifini ve projesini kabul etti. A Takım içinde süre bulamama şikayeti olan Çağrı, sarı-lacivertli ekibe doğru...
Genç golcü, geçen sezon U19 Süper Ligi’nde 31 maçta 22 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu; bu sezon ise 21 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Galatasaray'ın eski savunmacılarından ve A Milli Takım Antrenörü Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı'ya profesyonel sözleşme teklif edildi.
Sabah’ta yer alan habere göre, 15 Mayıs’ta 18 yaşını dolduracak olan 2008 doğumlu futbolcu, Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalamayı kabul etmedi.
Çağrı Hakan Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyor.