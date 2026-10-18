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Tesla, yeni nesil Roadster modelini SpaceX test sahasında düzenlenen bir gösteriyle tanıtmıştı. Gösteride uzay teknolojileriyle donatılan prototip havalanıp kendi etrafında döndü ve dengeli şekilde yere indi. Aracın teknik özellikleri ise Top Gear ile paylaşıldı. Projenin baş mühendisi Lars Moravy ve tasarım sorumlusu Franz von Holzhausen, 2017'deki ilk konseptin tamamen yenilendiğini ve nihai seri üretim versiyonunun 2028'de yollara çıkacağını doğruladı.

SOĞUK GAZ İTİCİLERİ VE ROKET TEKNOLOJİSİ

Tesla’nın SpaceX iş birliğiyle geliştirdiği yeni Roadster, standart elektrik motorlarının yanı sıra basınçlı havayla çalışan “soğuk gaz” itici sistemlerinden güç alıyor. Toplam 600 litrelik basınçlı tank kapasitesi ve 10 çevresel itici motorla donatılan en üst düzey “Rocket” versiyonu, aracın yalnızca karada hızlanmasını değil, havada manevra yapabilmesini de sağlıyor.

Aracın tabanına entegre edilen özel emiş fanları ve aktif aerodinamik parçalar, yüksek hızlarda yüksek yere basma kuvveti sunuyor. Bu sistemler, aracın ters açılı rampalarda dahi tırmanabilmesine imkân tanıyor.

1.341 BEYGİR GÜÇ VE 0,59 SANİYENİN ALTINDA İVMELENME

Çift elektrik motoru ve arkadan itişli tork yönlendirme mimarisiyle 1.341 beygir (1.000 kW üzeri) güç üreten araç, virajlarda maksimum kontrol sağlıyor. Standart Performance versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 1,6 saniyenin altında tamamlarken, iticili Thrust versiyonu 0,9 saniyenin altında, tek kişilik Rocket versiyonu ise 0,59 saniyenin altında tamamlıyor. Tanıtım testinde prototip, 0-96 km/s hıza yalnızca 0,81 saniyede ulaştı.

MAKSİMUM HIZ, MENZİL VE ŞARJ

Model şimdilik 345 km/s azami hıza ulaşıyor. Nihai hedef ise ses hızının yarısına, yaklaşık 500-600 km/s’ye yaklaşmak. Özel nikel bazlı 1.000 voltluk batarya, 500 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunuyor.

V4 Supercharger istasyonlarında 500 kW şarj gücünü destekleyen sistem, batarya doluluğunu yüzde 15'ten yüzde 85'e yalnızca 10 dakikada çıkarabiliyor.