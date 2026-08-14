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Tesla, ABD’nin Teksas eyaletinde 10,1 milyar dolar maliyetle hayata geçirilmesi öngörülen devasa bir güneş paneli fabrikası kurmayı planlıyor. Şirket tarafından eyalet yönetimine vergi teşviki başvurusu yapılan projenin, yaklaşık 9 bin 700 kişiye tam zamanlı istihdam olanağı sunması bekleniyor.

PROJECT CRYSTAL SUN TESİSİ YOLDA

Resmi belgelerde "Project Crystal Sun" adıyla anılan tesisin inşasına 2026 yılı içerisinde başlanması ve çalışmaların 2028’de tamamlanması öngörülüyor. Fabrikada ilk güneş paneli üretiminin ise 2029 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yıllık üretim miktarına ilişkin detaylar henüz açıklanmazken, Tesla’nın 2028 yılına kadar ABD genelinde toplam 100 gigavatlık üretim kapasitesine ulaşma vizyonu bulunuyor.

PANEL KULLANIM ALANLARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Üretilecek güneş panellerinin kara tabanlı projelerde mi yoksa yörüngeye yerleştirilecek binlerce uyduda mı değerlendirileceği konusu belirsizliğini koruyor. Öte yandan Elon Musk’ın şirketleri bölgede son derece entegre bir sanayi ekosistemi barındırıyor. Tesla ve SpaceX; Teksas eyaletinde otomobil üretiminden roket geliştirmeye, enerji depolama sistemlerinden dev yarı iletken yatırımlarına kadar geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor.